Путин готовит повторное наступление на Киев: генерал предупредил об опасном сигнале диктатора

Постоянные российские удары по Киеву имеют несколько целей, однако говорить о неизбежной подготовке нового сухопутного наступления на столицу преждевременно. Российские войска пока не имеют для этого достаточного количества сил и ресурсов. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По его словам, воздушные атаки по Киеву Москва использует не только военные цели. Кремль также стремится создавать психологическое давление на население, чтобы через него оказывать влияние на украинское военно-политическое руководство.

"Цель этих воздушных ударов по Киеву, действительно частично напоминающих осаду с воздуха, имеет прежде всего военное значение для Путина. Также удары по Киеву — это существенное давление на гражданское население, чтобы оно влияло на наше военно-политическое руководство", — пояснил Романенко.

Эксперт отметил, что воздушные удары могут являться составной частью масштабной наступательной операции. В то же время, характер российских атак постоянно меняется в зависимости от задач Кремля — от массированных ударов до длительного использования беспилотников и баллистических ракет.

По оценке генерала говорить именно о подготовке наземного наступления на Киев пока нет достаточных оснований.

"У Путина на данный момент, собственно, как и в мае, не хватает для такого наступления ни сил, ни ресурсов", — подчеркнул он.

В то же время, ситуация может измениться в зависимости от масштабов российской мобилизации. Именно способность Кремля накопить новые человеческие ресурсы, по мнению Романенко, станет одним из ключевых факторов возможного открытия северного фронта.

"Смогут ли они собрать 600 тысяч новобранцев? Вопрос открытый. Поэтому я бы не накручивал себя, что обстрелы столицы организованы с целью наступления по суше на Киев. Но, безусловно, такой сценарий нам нужно учитывать и серьезно готовиться к этому", — отметил военный эксперт.



Портал "Комментарии" уже писал , что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина может стать важной не только для Вашингтона и Пекина, но и для Украины. В то же время вопрос российско-украинской войны, скорее всего, не будет центральным в повестке переговоров.