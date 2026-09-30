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Зустріч Трампа і Сі призведе до найгірших наслідків для України: експерт шокував несподіваною причиною

Політолог Олег Саакян вважає, що питання війни Росії проти України навряд чи стане головним на переговорах Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна

30 вересня 2026, 08:55
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Клименко Елена








Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати важливою не лише для Вашингтона і Пекіна, а й для України. Водночас питання російсько-української війни, найімовірніше, не буде центральним у порядку денному переговорів. Про це заявив політолог Олег Саакян.

Зустріч Трампа і Сі призведе до найгірших наслідків для України: експерт шокував несподіваною причиною

Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони мають значно ширше коло питань для обговорення. Серед них — санкції, міжнародна торгівля, правила конкуренції, глобальний вплив США та Китаю, а також ситуація навколо Тайваню.

"Я не очікую на цій зустрічі якихось серйозних проривів. Думаю, що все закінчиться домовленістю домовлятися, де Китай отримає якісь другорядні зиски", — зазначив Саакян. 

Водночас Україна може бути присутньою на переговорах опосередковано. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський просив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до пошуку шляхів завершення війни та використати його вплив на Кремль.

Однак, за словами політолога, не варто переоцінювати можливості Пекіна впливати на Володимира Путіна. Китай зацікавлений у стабільній Росії, оскільки розглядає її як важливий економічний, ресурсний і геополітичний фактор. 

"Китай зацікавлений у стабільній Росії. Путін лякає розвалом і дестабілізацією Росії. Китай не менше, ніж Захід, бо для Китаю ціла Росія — це можливий доступ до Північного морського шляху, до російських надр і безпечний буфер на північному кордоні", — пояснив Саакян. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія могла розпочати нову системну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Після нічної атаки на Київщину з’явилися попередження, що найближчими атаками російські війська можуть намагатися методично виводити з ладу об’єкти генерації та передачі електроенергії, пише Telegram-канал е-радар.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=i6DXTAaLrKw
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