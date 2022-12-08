Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, - ISW

Президент РФ Владимир Путин готовит российское общество к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории — существенным результатом для России.

Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.



"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские", — пишут аналитики.

При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.



Один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.



Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.



"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", — считают эксперты.

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