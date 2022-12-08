Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, - ISW

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин готовит российское общество к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики обратили внимание, что аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории — существенным результатом для России.
Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.
При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.
Один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.
Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.
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