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Путин готовит наиболее опасный способ капитуляции Украины: эксперт ошарашил сценарием

Авиационный эксперт Валерий Романенко предупредил о скорой эволюции российских ударных дронов и объяснил, почему Украине нужно больше истребителей и новых реактивных перехватчиков

18 сентября 2026, 12:50
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Клименко Елена








Россия продолжает совершенствовать средства воздушного нападения, поэтому после реактивных беспилотников следующим серьезным вызовом украинской ПВО могут стать относительно дешевые крылатые ракеты. Украине уже сейчас необходимо наращивать истребительную авиацию и развивать новые средства перехвата. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Путин готовит наиболее опасный способ капитуляции Украины: эксперт ошарашил сценарием

Фото: из открытых источников

По его словам, особенно сложными целями становятся реактивные БПЛА, россияне запускаемые на больших высотах. В таком случае для их уничтожения приходится использовать дефицитные средства.

"Дроны летели на высоте 7000 метров. Ни одно средство ПВО не способно их там достать. Надо бить либо ракетами Patriot, либо ракетами комплекса С-300, либо IRIS-T модели M, либо AMRAAM, то есть ракетами, которые у нас в яростном дефиците", — пояснил Романенко.

Одним из вариантов ответа на новую тактику РФ эксперт называет увеличение количества истребителей. Авиация способна эффективно перехватывать скоростные дроны на значительной высоте, однако имеющихся самолетов недостаточно, чтобы реагировать на каждую небольшую группу целей.  

"Если мы будем поднимать истребитель по каждому реактивному "Шахеду", россияне сейчас как делают: два туда, два туда, два туда — по разным областям запускают, но не массово. Поэтому нам важно иметь достаточное количество истребителей", — отметил эксперт.

Романенко признал, что Украина предусматривала развитие российских ударных беспилотников, однако с подготовкой средств противодействия опоздала. Теперь необходимо ускорять производство реактивных перехватчиков и усовершенствовать системы их наведения.

"Нужно было на опережение работать. Мы решили, что будем просто на электродвигателях гнать больше: большая мощность — и таким образом выйдем на результат. А оказалось, что нужны реактивные двигатели", — рассказал Романенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что санкционная политика Европейского Союза в отношении России остается недостаточно герметичной из-за многочисленных исключений и возможностей для обхода ограничений. Ситуацию усложняет то, что при согласовании новых мер отдельные государства ЕС руководствуются собственными экономическими интересами. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WzJefggWsyk
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