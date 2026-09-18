Путін готує найбільш небезпечний спосіб капіьтуляції України: експерт ошелешив сценарієм



















Росія продовжує вдосконалювати засоби повітряного нападу, тому після реактивних безпілотників наступним серйозним викликом для української ППО можуть стати відносно дешеві крилаті ракети. Україні вже зараз необхідно нарощувати винищувальну авіацію та розвивати нові засоби перехоплення. Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

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За його словами, особливо складними цілями стають реактивні БпЛА, які росіяни запускають на великих висотах. У такому разі для їх знищення доводиться залучати дефіцитні засоби.

"Дрони летіли на висоті 7000 метрів. Жодний засіб ППО не здатний їх там дістати. Треба бити або ракетами Patriot, або ракетами комплексу С-300, або IRIS-T моделі M, або AMRAAM, тобто ракетами, які в нас у шаленому дефіциті", — пояснив Романенко.

Одним із варіантів відповіді на нову тактику РФ експерт називає збільшення кількості винищувачів. Авіація здатна ефективно перехоплювати швидкісні дрони на значній висоті, однак наявних літаків недостатньо, щоб реагувати на кожну невелику групу цілей.

"Якщо ми будемо піднімати винищувач за кожним реактивним "Шахедом", росіяни зараз як роблять: два туди, два туди, два туди — по різних областях запускають, але не масово. Тому нам важливо мати достатню кількість винищувачів", — зазначив експерт.

Романенко визнав, що Україна передбачала розвиток російських ударних безпілотників, однак із підготовкою засобів протидії запізнилася. Тепер необхідно прискорювати виробництво реактивних перехоплювачів та вдосконалювати системи їхнього наведення.

"Треба було на випередження працювати. Ми вирішили, що будемо просто на електродвигунах гнати більше: більша потужність — і таким чином вийдемо на результат. А виявилося, що потрібні реактивні двигуни", — розповів Романенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії залишається недостатньо герметичною через численні винятки та можливості для обходу обмежень. Ситуацію ускладнює те, що під час погодження нових заходів окремі держави ЄС керуються власними економічними інтересами. Про це заявив дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.