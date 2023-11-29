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Путин готов захватить часть стран ЕС: президент Чехии сделал заявление

Петр Павел считает, что сегодня именно Россия представляет самую большую угрозу Европе

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия сейчас представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности и союзникам по Североатлантическому альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, пишет "České noviny".

Путин готов захватить часть стран ЕС: президент Чехии сделал заявление

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский президент обратил внимание, что путинский режим открыто заявляет, что борется против "коллективного Запада". 


По мнению Павла, российские имперские амбиции не имели бы границ, если бы эти границы не были установлены.

"Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", — отметил президент.

Президент Чехии заявил, что большая опасность угрожает странам, которые пока не являются членами Евросоюза и НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", — сказал он.

Также президент Чехии добавил, что Россия принесла далеко идущий военный конфликт в Европу, вызвав огромные человеческие страдания и разрушения в Украине. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, развязала империалистическую, кровавую кампанию против суверенной страны и совершает военные преступления масштабов, которых не наблюдали в Европе за последние 80 лет, за исключением резни в Сребренице.

Он подтвердил, что Украину необходимо продолжать поддерживать в политическом, экономическом, гуманитарном и военном отношении. По словам Павла, на политиках также лежит большая ответственность в плане стратегических коммуникаций.

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Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-rusko-je-nejvetsi-hrozbou-pro-evropskou-bezpecnost/2444253
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