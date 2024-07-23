Путин готов отдать все, лишь бы продолжать войну: сколько Кремль готов платить контрактникам

Власти Москвы начнут платить почти по два миллиона рублей за контракт с Министерством обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Медуза".

Российские военные. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года.

Московские власти заявили, что также сохранят ежемесечную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.

По информации издания, в последнее время в некоторых российских регионах увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае она теперь составляет миллион рублей, в Дагестане — 500 тысяч рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участникам вторжения в Украину и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма приблизительно соответствует 1,5% ожидаемого ВВП России в 2024 году и 8% всех расходов федерального бюджета в этом году.

Отметим, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в стране-агрессоре придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в вооруженных силах: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).

По информации военных аналитиков, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил о новой инициативе, которая предлагает 100 000 рублей (около 1150 долларов) каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с Министерством обороны (МО) России на прохождение военной службы.

Республика Татарстан также начала подобную инициативу с 11 июля. Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы.



