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Путин готов отдать все, лишь бы продолжать войну: сколько Кремль готов платить контрактникам

В Москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей

Власти Москвы начнут платить почти по два миллиона рублей за контракт с Министерством обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Медуза".

Путин готов отдать все, лишь бы продолжать войну: сколько Кремль готов платить контрактникам

Российские военные. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года.

Московские власти заявили, что также сохранят ежемесечную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.

По информации издания, в последнее время в некоторых российских регионах увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае она теперь составляет миллион рублей, в Дагестане — 500 тысяч рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участникам вторжения в Украину и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма приблизительно соответствует 1,5% ожидаемого ВВП России в 2024 году и 8% всех расходов федерального бюджета в этом году.

Отметим, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в стране-агрессоре придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в вооруженных силах: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).

По информации военных аналитиков, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил о новой инициативе, которая предлагает 100 000 рублей (около 1150 долларов) каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с Министерством обороны (МО) России на прохождение военной службы. 

Республика Татарстан также начала подобную инициативу с 11 июля.  Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы. 




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