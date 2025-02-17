Нынешняя ситуация вокруг войны в Украине играет на руку российскому диктатору Путину, поскольку демонстрирует, что его международная изоляция заканчивается, а будущее соглашение по Украине может узаконить его территориальные завоевания. Разногласия внутри НАТО, посеянные президентом США Трампом, приближают Россию к ее ключевым геополитическим победам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Это действительно как Пасха, Ханука, Рождество, день рождения Владимира Путина, и все происходит в один день. Неохлажденное шампанское несут в холодильник, а другие бутылки открывают", — сказал директор Евразийского центра Carnegie Russia Александр Габуев.

Кроме этого, приближающиеся переговоры в Саудовской Аравии, которые у все на слуху, освещают растущее влияние королевства на международной арене. Наследный принц Мохаммед бин Салман активизировал роль страны в делах Ближнего Востока, а также сделал значительные шаги в "мягкой силе", — от инвестиций в европейские спортивные лиги до проведения Чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Дональд Трамп не скрывает своего восхищения сильными лидерами, а тесные отношения между Путиным и наследным принцем только укрепляют их политическое влияние. По словам источника, близкого к саудовскому двору, проведение переговоров в королевстве будет способствовать укреплению его престижа и утвердит Саудовскую Аравию как ключевого игрока в мировой политике.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин в самом деле "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского лидера могут простираться за пределы границ Украины. Об этом пишет издание "The Hill".



