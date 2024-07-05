Путин дал Минобороны РФ несколько дней: какие территории требует захватить диктатор

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Ткачик Олеся
Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что кремлевский диктатор Путин нуждается в большем аргументе для переговорного процесса.
Владимир Путин
Как заявил Маломуж, на закрытой коллегии минобороны РФ кремлевский диктатор предъявил жесткое требование — либо произойдут кадровые изменения в составе вооруженных сил, прежде всего в генштабе РФ, либо выполнят задачи по захвату новых территорий.
По словам генерала, Путину для переговорного процесса нужно иметь больше аргументов.
По его словам, бойцы 24-й бригады имени короля Даниила сообщают о тяжелых боях. Враг значительно увеличил свои силы, в частности, профессиональными подразделениями. В то же время враг использует и идущих в первых рядах зэков, добавил генерал.
Экс-глава Службы внешней разведки также добавил, что Силы обороны Украины отвечают врагу мощным огнем и маневрами, переходя на более укрепленные позиции, которые они готовили несколько месяцев. Это позволяет удерживать позиции и уничтожать резервы противника, подчеркнул Маломуж.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин продолжает выдвигать Украине ультиматумы. Так, он его озвучил на встрече с Орбаном.
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