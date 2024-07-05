Путин дал Минобороны РФ несколько дней: какие территории требует захватить диктатор

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что кремлевский диктатор Путин нуждается в большем аргументе для переговорного процесса.



Владимир Путин

Как заявил Маломуж, на закрытой коллегии минобороны РФ кремлевский диктатор предъявил жесткое требование — либо произойдут кадровые изменения в составе вооруженных сил, прежде всего в генштабе РФ, либо выполнят задачи по захвату новых территорий.



По словам генерала, Путину для переговорного процесса нужно иметь больше аргументов.

"Поэтому сегодня россияне ведут более агрессивные наступательные операции. Поэтому Времен Яр является одной из важных точек, ведь его восхищение может лишить нас тактической инициативы по уничтожению врага в этом секторе. Торецкое направление – еще один регион, где они могут действовать с разных сторон, развивая ситуацию не только в пределах ближайших населенных пунктов, но и на стратегическом уровне", – сказал Маломуж.

По его словам, бойцы 24-й бригады имени короля Даниила сообщают о тяжелых боях. Враг значительно увеличил свои силы, в частности, профессиональными подразделениями. В то же время враг использует и идущих в первых рядах зэков, добавил генерал.

Экс-глава Службы внешней разведки также добавил, что Силы обороны Украины отвечают врагу мощным огнем и маневрами, переходя на более укрепленные позиции, которые они готовили несколько месяцев. Это позволяет удерживать позиции и уничтожать резервы противника, подчеркнул Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин продолжает выдвигать Украине ультиматумы. Так, он его озвучил на встрече с Орбаном.



