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Путин цинично обвинил Украину в атаках по России

Владимир Путин винит Украину в атаках на гражданские объекты в России.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин обвинил украинские войска в атаках по гражданским и гуманитарным объектам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин цинично обвинил Украину в атаках по России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время праздничного мероприятия к государственному празднику в РФ Дню России Владимир Путин заявил, что Украина якобы прибегает к ударам по жилым массивам.


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"Зачем, скажем прямо, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл?", – говорит российский диктатор во время церемонии вручения государственных наград "Герой труда".

Дальше Путин удивляется ситуации с ударами по гуманитарным объектам.

"Явно гуманитарные объекты — это странно. И военного смысла нет ни одного, он нулевой", — сказал президент России.

Напомним, что по состоянию на май 2023 года ООН зафиксировала более 18 тыс. жертв в Украине среди гражданского населения из-за российской агрессии. 6 754 человека погибли на подконтрольных Украиной территориях из-за атак российских военных.

Минобороны РФ и Кремль обвиняют Украину в рейдах на территорию России и в атаках дронами. Украинские власти отрицают слова Москвы и утверждают, что не наносят ударов по территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Диктатор КНДР приветствовал коллегу с Днем России и заявил, что нужно усиливать сотрудничество между обеими странами.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, заявившем о сложном времени для Российской Федерации на мероприятиях по празднованию Дня России.



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Источник: https://t.me/tass_agency/195943
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