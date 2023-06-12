Путин цинично обвинил Украину в атаках по России

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин обвинил украинские войска в атаках по гражданским и гуманитарным объектам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Во время праздничного мероприятия к государственному празднику в РФ Дню России Владимир Путин заявил, что Украина якобы прибегает к ударам по жилым массивам.
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Дальше Путин удивляется ситуации с ударами по гуманитарным объектам.
Напомним, что по состоянию на май 2023 года ООН зафиксировала более 18 тыс. жертв в Украине среди гражданского населения из-за российской агрессии. 6 754 человека погибли на подконтрольных Украиной территориях из-за атак российских военных.
Минобороны РФ и Кремль обвиняют Украину в рейдах на территорию России и в атаках дронами. Украинские власти отрицают слова Москвы и утверждают, что не наносят ударов по территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Диктатор КНДР приветствовал коллегу с Днем России и заявил, что нужно усиливать сотрудничество между обеими странами.
Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, заявившем о сложном времени для Российской Федерации на мероприятиях по празднованию Дня России.
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