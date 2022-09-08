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Путин четко дал понять, что хочет стереть Украину с лица Земли – Столтенберг

Йенс Столтенберг поделился своими мыслями о войне в Украине

8 сентября 2022, 23:48
Автор:

Slava Kot
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений для издания Financial Times, предупреждает, что Россия, ободренная своим успехом, может попытаться развить агрессию против других стран. Даже атаковать одну из стран НАТО. Глава альянса говорит, что Владимир Путин четко дал понять, что хочет стереть Украину с карты мира и изменить Европейскую политическую карту.

Путин четко дал понять, что хочет стереть Украину с лица Земли – Столтенберг

Путин хочет стереть Украину с лица Земли - Столтенберг. Фото из открытых источников

По словам Йенса Столтенберга война, начатая РФ в Украине, начинает переходить на завершающий этап. С приближением зимы будет все труднее народу Украины, а также вооруженным силам, воюющим за свою свободу. Также тяжело будет и странам, помогающим Украине, то есть ЕС. Но Столтенберг говорит, что цена помощи для Украины это цена для безопасности всей Европы.

По словам лидера НАТО РФ, оккупировала более 20% Украины, а это в четыре раза больше чем Бельгия и примерно ровно половине Соединенного Королевства.

Далее глава альянса предупредил, что из-за России все жители Европы столкнутся с проблемами роста цены на газ, нефть и другие энергоресурсы. Это может привести к уменьшению температур в домах, а затем к возможным протестам и даже социальным беспорядкам. Но Йенс Столтенберг продолжает мнение, что страны ЕС должны идти по избранному пути и помогать Украине против диктатуры России.

В конце статьи Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что деньги, которые платит Европа, ни в коем случае не могут сравниться с жизнью украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал экс-генсеку НАТО Расмуссену, который высказался о войне и просил передать Украине все необходимое для победы.

 



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Источник: https://www.ft.com/content/d5bbd979-ae7e-4125-abcb-16368be3dcaf
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