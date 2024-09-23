Путин будет воевать пока не умрет: к какой «победе» Запад пытаетесь склонить Украину

Основной тезис по отношению к российско-украинской войне, который не признают — так как страшно — западные политики и большинство экспертов, заключается в том, что из этой войны нет выхода win-win, отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Владимир Путин

Другими словами, говорит он, нет ни одного выигрыша России, который не был бы одновременно поражением Украины, и наоборот. По этой же причине невозможен и сценарий "обе стороны проиграли" — потому что каждый проигрыш Украины автоматически является выигрышем России, добавил Паныч.

Правда, здесь можно манипулировать, занизив планку для Украины: мол, она выиграла уже тем, что Россия не достигла в этой войне всех своих целей. Что мы регулярно и слышим. Волки овец поели, но не всех; следовательно, и волки относительно сыты, и овцы относительно целые. Можно попытаться продать это как win-win, но выходит не очень", — говорит Паныч.

Впрочем, говорит эксперт, если отбросить эту манипуляцию и оценивать выигрыш/проигрыш от стартовой позиции перед началом большой войны, на самом деле здесь есть только два выхода: либо проигрывает Россия, либо Украина.

"Но проигрыш России – это немедленный конец власти Путина и, по всей вероятности, власти Кремля; поэтому Путин действительно будет воевать, пока не умрет, или пока все в России не начнет рушиться так, что ему станет не до войны. (Это также тезис, который многим страшно признать, поэтому лучше don't look up). А склонить Украину на частичный проигрыш, который будет предоставлен как частичный выигрыш, до сих пор не получается", — говорит эксперт.

Поэтому, отмечает Паныч, снова и снова усилия западного политикума направлены на решение неразрешимой проблемы: как бы это сделать, чтобы Путин "сам признал" нерациональность последующей войны и согласился ее прекратить на каких-то там условиях.

"Хотя на самом деле эта неразрешимая проблема – лишь ширма, прикрывающая страх перед реальной проблемой: какая сторона в этой войне должна проиграть, чтобы этот проигрыш минимизировал текущие и дальнейшие риски для Запада", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США цинично намекают Киеву, что уже пора начинать переговоры с Кремлем.



