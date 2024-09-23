Путин будет воевать пока не умрет: к какой «победе» Запад пытаетесь склонить Украину

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Ткачик Олеся
Основной тезис по отношению к российско-украинской войне, который не признают — так как страшно — западные политики и большинство экспертов, заключается в том, что из этой войны нет выхода win-win, отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Владимир Путин
Другими словами, говорит он, нет ни одного выигрыша России, который не был бы одновременно поражением Украины, и наоборот. По этой же причине невозможен и сценарий "обе стороны проиграли" — потому что каждый проигрыш Украины автоматически является выигрышем России, добавил Паныч.
Впрочем, говорит эксперт, если отбросить эту манипуляцию и оценивать выигрыш/проигрыш от стартовой позиции перед началом большой войны, на самом деле здесь есть только два выхода: либо проигрывает Россия, либо Украина.
Поэтому, отмечает Паныч, снова и снова усилия западного политикума направлены на решение неразрешимой проблемы: как бы это сделать, чтобы Путин "сам признал" нерациональность последующей войны и согласился ее прекратить на каких-то там условиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США цинично намекают Киеву, что уже пора начинать переговоры с Кремлем.
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