logo

BTC/USD

63011.32

ETH/USD

2627.81

LTC/USD

66.40

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин будет воевать пока не умрет: к какой «победе» Запад пытаетесь склонить Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин будет воевать пока не умрет: к какой «победе» Запад пытаетесь склонить Украину

Запад хочет заставить Украину поверить в то, что она якобы уже победила, потому что РФ не достигла всех своих целей, но Киев не ведется на эту манипуляцию

23 сентября 2024, 17:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Основной тезис по отношению к российско-украинской войне, который не признают — так как страшно — западные политики и большинство экспертов, заключается в том, что из этой войны нет выхода win-win, отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Путин будет воевать пока не умрет: к какой «победе» Запад пытаетесь склонить Украину

Владимир Путин

Другими словами, говорит он, нет ни одного выигрыша России, который не был бы одновременно поражением Украины, и наоборот. По этой же причине невозможен и сценарий "обе стороны проиграли" — потому что каждый проигрыш Украины автоматически является выигрышем России, добавил Паныч.

Правда, здесь можно манипулировать, занизив планку для Украины: мол, она выиграла уже тем, что Россия не достигла в этой войне всех своих целей. Что мы регулярно и слышим. Волки овец поели, но не всех; следовательно, и волки относительно сыты, и овцы относительно целые. Можно попытаться продать это как win-win, но выходит не очень", — говорит Паныч.

Впрочем, говорит эксперт, если отбросить эту манипуляцию и оценивать выигрыш/проигрыш от стартовой позиции перед началом большой войны, на самом деле здесь есть только два выхода: либо проигрывает Россия, либо Украина.

"Но проигрыш России – это немедленный конец власти Путина и, по всей вероятности, власти Кремля; поэтому Путин действительно будет воевать, пока не умрет, или пока все в России не начнет рушиться так, что ему станет не до войны. (Это также тезис, который многим страшно признать, поэтому лучше don't look up). А склонить Украину на частичный проигрыш, который будет предоставлен как частичный выигрыш, до сих пор не получается", — говорит эксперт.

Поэтому, отмечает Паныч, снова и снова усилия западного политикума направлены на решение неразрешимой проблемы: как бы это сделать, чтобы Путин "сам признал" нерациональность последующей войны и согласился ее прекратить на каких-то там условиях.

"Хотя на самом деле эта неразрешимая проблема – лишь ширма, прикрывающая страх перед реальной проблемой: какая сторона в этой войне должна проиграть, чтобы этот проигрыш минимизировал текущие и дальнейшие риски для Запада", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США цинично намекают Киеву, что уже пора начинать переговоры с Кремлем.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02KXQHB2Y33qb3Di4ULUynNBZmUyapAt9NR1nPKZWc1onuF6NgDeHczb6q1KnPs8FGl
Теги:

Новости

Все новости