Путин будет не в восторге: для чего Беларусь подняла в небо авиацию

В Беларуси вероятно впервые применили авиацию для сбития российского дрона-камикадзе, который снова залетел на территорию РБ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Дрон-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

По информации аналитиков, ночью 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Ельском районе.

По данным мониторинга, после захода дрона в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Отметим, российские войска постоянно атакуют Украину, применяя как дроны, так и ракеты. Причем, в последнее время стало не редкостью, что российские "Шахеды" залетают на территорию Беларуси во время обстрелов по Украине.

Впервые подобный случай произошел 12 июля, потом — 13, 16 и 31 июля. В общей сложности, как ранее подсчитал "Гаюн", минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль. До этого белорусские военные только поднимали авиацию в небо в таких случаях, но не применяли ее.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на четверг российские военные с севера запустили БпЛА типа "Шахед" на Сумщину в западном направлении. Воздушная тревога распространилась на 15 областей. Около 4:00 россияне запустили несколько ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты более десятка ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские захватчики запустили для атаки на Киев этой ночью. Потерпевших в столице нет.



