Путин будет еще больше платить за страшную войну в Украине: в ЕС удивили кардирным планом

Европейский Союз в четверг, 18 июня, планирует принять решение о продлении секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо привычных шести. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X (Twitter).

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По его словам, ожидается, что лидеры стран ЕС согласуют новый подход к срокам ограничений, что позволит продлить санкционный режим вдвое. Он также отметил, что Словакия и Венгрия пока не выражают возражений, так что политических препятствий для принятия решения нет. Официальное юридическое оформление продления санкций может состояться уже позже летом.

Известно, что основной фокус нового 21-го пакета санкций ЕС направлен на энергетический сектор России, который остается ключевым источником доходов для финансирования войны против Украины. Именно ограничения в этой сфере рассматриваются как наиболее влиятельные для экономического давления на Кремль.

Напомним, что Европейская комиссия представила 21 пакет санкций 9 июня. В него вошли новейшие ограничения против русских энергетических компаний, банковского сектора, торговых структур и рыболовных компаний. Также предусматриваются мероприятия в сфере денежных услуг и криптовалют.

Отдельное внимание ЕС уделяет борьбе с так называемым теневым флотом России, который используется для обхода санкционных ограничений. Кроме того, предлагается запретить въезд в страны Евросоюза бывшим российским военным, участвовавшим в боевых действиях.

После согласования политического решения 21-й пакет должен пройти окончательное утверждение Советом ЕС, где требуется единодушная поддержка всех государств-членов. Главная цель энергетических санкций остается неизменной – сокращение доходов России от экспорта нефти, в том числе из-за механизмов ценовых ограничений.

Портал "Комментарии" ранее писал , что в ночь на 18 июня Москва и несколько регионов Российской Федерации подверглись очередной атаке беспилотников. На фоне воздушной угрозы российское федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о перебоях в работе гражданской авиации и ограничениях в ряде аэропортов.