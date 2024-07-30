Путин будет единолично решать, что нужно и чего не нужно знать россиянам: что задумал Кремль

Комитет Госдумы РФ по информационной политике 29 июля одобрил поправки к закону "О связи", позволяющие российскому диктатору Владимиру Путину вводить ограничения на доступ к информации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что в случае принятия поправок, Путин сможет вводить ограничения на доступ к информации "в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Принятые поправки также предоставят российскому федеральному цензору Роскомнадзору право управлять сетями связи и удалять "запрещенную" информацию по представлению генпрокурора России и его заместителей.

Если эти поправки будут введены в действие, Путин "станет прямым арбитром того, какое поведение и идеалы разрешены или запрещены в российском информационном пространстве", отметили в ISW.

Также отмечается, что российские власти начинают связывать свои усилия по подавлению информационного пространства с попытками контролировать поведение мигрантов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 июля предложил ввести "Кодекс мигрантов", обязывающий мигрантов интегрироваться в российские культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы.

Одобренный комитетом ранее законопроект, требующий деанонимизации каналов социальных медиа с более 10 000 подписчиков, также содержит отдельное положение, ограничивающее возможность для мигрантов покупать более 10 SIM-карт на человека.

В Институте считают, что Кремль решается на подобные шаги для успокоения ультранационалистического сообщества, которое в значительной степени поддержало восстание бывшего главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.

Кроме того, создаваемые механизмы будут способствовать Министерству обороны РФ в принуждении мигрантов к военной службе.

Между тем цель остановить рост угрозы исламского экстремизма в России перед инициаторами указанных изменений не стоит, считают в ISW.

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