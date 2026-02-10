Путин будет атаковать Украину по новому направлению: в ВСУ срочно предупредили об угрозе

В Силах обороны Юга Украины не исключают, что территория непризнанного Приднестровья может использоваться Россией как дополнительный плацдарм для атак на Украину. По словам спикера группировки, полковника ВСУ Владислава Волошина, особую угрозу представляет аэродром в Тирасполе, который враг потенциально способен задействовать для запуска ударных беспилотников.

Украинская разведка фиксирует повышенную активность российских сил и подконтрольных структур в регионе. Как отмечает Волошин, личный состав, дислоцированный в ПМР, регулярно проводит тренировки, моделирует сценарии реагирования на условные тревоги и проверяет работоспособность систем связи. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к возможным провокациям или ограниченным боевым операциям.

Полковник подчеркнул, что группировка противника в Приднестровье находится в режиме повышенной готовности. Кроме того, там активно ведется разведывательная деятельность, а также укрепляются позиции вблизи границ. Украинская сторона постоянно мониторит ситуацию, поскольку речь идет о силах противника, фактически расположенных в тылу.

Общая численность этих формирований оценивается в 7–8 тысяч человек, включая так называемые приднестровские силовые структуры и примерно две тысячи российских военных. По оценкам ВСУ такого ресурса недостаточно для масштабного наступления, однако его вполне может хватить для диверсий, локальных ударов или дестабилизационных действий.

Отдельную опасность представляет и наличие в ПМР реактивных систем залпового огня, в частности, установок типа "Град", которые теоретически могут быть использованы для обстрелов пограничных населенных пунктов. Именно поэтому угроза провокаций по этому направлению, включая применение дронов, остается постоянной.

