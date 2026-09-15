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Путин больше не ощущается в безопасности: на Западе раскрыли инсайд о паническом приказе диктатора

Ключевой Валдайский форум был перенесен из Сочи в Москву: по данным Financial Times, на этом настаивала служба безопасности Путина на фоне роста дальнобойных возможностей Украины

15 сентября 2026, 14:30
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин перенес одно из главных внешнеполитических мер Кремля из Сочи в Москву на фоне усиления украинских дальнобойных ударов по территории РФ. По данным Financial Times, на смене места проведения ежегодного заседания Валдайского дискуссионного клуба настаивала служба безопасности Путина.

Путин больше не ощущается в безопасности: на Западе раскрыли инсайд о паническом приказе диктатора

Фото: из открытых источников

Как сообщает издание со ссылкой на четыре информированных источника, форум запланирован на конец сентября — начало октября. Сначала около 120 участников пригласили в Сочи, однако со временем их сообщили, что конференция состоится в Москве. Два собеседника FT связывают решение именно с требованиями безопасности.

Смена планов происходит на фоне украинских дальнобойных атак по объектам на территории России. Летом под ударами оказывались нефтеперерабатывающие предприятия вблизи черноморских курортов. По данным FT, на прошлой неделе удар также потерпел НПЗ недалеко от международного аэропорта Сочи, что привело к перебоям в работе авиасообщения.  

Примечательно, что и сам Путин в последнее время гораздо реже посещает Сочи. По информации издания, после прошлогоднего Валдайского форума он там не появлялся, в то время как в 2021 году, до начала полномасштабной войны против Украины, приезжал в город 24 раза.

Financial Times считает перенос форума еще одним свидетельством того, что развитие украинских дальнобойных возможностей все сильнее влияет на решение решений Кремля. По оценке издания, у Украины уже есть средства, способные поражать отдельные энергетические и логистические цели на расстоянии более 3000 километров.  

Валдайский форум имеет особое значение для Кремля: традиционно Путин использует его для представления своих внешнеполитических тезисов и проводит длительную сессию вопросов и ответов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что коррупционные скандалы в Украине могут стать инструментом для сил в Европе, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева и занимают пророссийские позиции. Они будут пытаться использовать любые резонансные случаи, чтобы подорвать доверие к Украине и подвергнуть сомнению необходимость дальнейшей помощи.



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