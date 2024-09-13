Путин боится ударов дальнобойным оружием по РФ: чем пригрозил США и Британии

Несмотря на то, что Кремль продолжает делать уверенный вид, заявляя, что он не откажется от своих целей в войне против Украины, возможное решение западных партнеров Киева по ударах вглубь территории РФ серьёзно беспокоит российского диктатора Владимира Путина. Он уже предупредил Великобританию и США, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает глава британского правительства Кир Стармер и президент США Джо Байден проведут в пятницу в Белом доме переговоры относительно разрешения Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow. Ожидается, что в этом вопросе они придут к согласию, поскольку Россия уже получила от Ирана более 200 баллистических ракет, что на Западе назвали "значительной эскалацией".

Путин же на российском государственном телевидении в четверг подчеркнул, что этот шаг "существенно изменит саму природу конфликта", заставив Москву ответить.

"Это будет означать, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Мы примем соответствующие решения на основе угроз, с которыми мы столкнемся", — заявил диктатор.

В то же время Стармер решительно отверг обвинения Путина, напомнив о праве Украины на самооборону. Премьер Британии напомнил, что весь мир знает, что именно российские войска начали полномасштабное наступление на суверенной государство. И Запад не хотел и не хочет никакого противостояния с Москвой, но именно Россия стал первой, кто развязал этот конфликт.

Авторы материала допускают, хотя Вашингтон может дать согласие на использование Storm Shadow и их французских эквивалентов Scalp, это может не коснуться американских баллистических ракет ATACMS на фоне обеспокоенности относительно возможной реакции Путина.

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