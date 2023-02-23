Путин бессилен: невероятное преимущество искусственного интеллекта на стороне Украины

Украина меняет военную тактику, используя в своей работе технологические новинки, в том числе искусственный интеллект. Немецкий ИТ эксперт с ИТ-батальона Бундесвера утверждает, что несколько лет назад оперативной группе повезло, если она смогла уничтожить 20 целей в день, однако новейшее программное обеспечение позволяет украинским войскам атаковать по 250-300 целей, что может превосходить даже возможности ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.



Украинцы стреляют по позициям врагов. Фото из открытых источников

Секретное программное обеспечение под названием MetaConstellation предоставляет Украине американская компания Palantir Technologies, специализирующаяся на обработке и анализе данных для спецслужб.

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"Украинцы сочетают свой мужественный боевой дух с самым совершенным программным обеспечением для разведки и управления боем, которое когда-либо использовалось в боях", — пишут в Washington Post, а в The Times добавляют, "видевшие искусственный интеллект в действии не сомневаются в его революционной силе".

На практике это означает, что украинский военный, находясь в блиндаже, достает свой планшет и открывает программу, которая показывает цифровую модель поля боя. Она основана на спутниковых изображениях и имеет несколько слоев информации. Военный способен наблюдать за тепловым изображением от вражеской артиллерии, а переключившись на другой слой распознать танк. После этого украинский боец делает два клика: один для получения координат, другой для запуска дрона по позициям противников.

Программа создана на основе искусственного интеллекта и способна распознать танк, спрятанный в письме или под камуфляжной защитой. После каждого использования создается оценка, передаваемая в сеть, чтобы улучшить результаты для ИИ в будущем.

Преимущество программы также в том, что она может получать и обрабатывать информацию из многих источников одновременно. От спутниковых снимков до обычных людей, отправивших сообщение через приложение "єВорог". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что через эту программу поступило более 430 тысяч сообщений.

"Это самая технологичная война в истории человечества. Основным оружием современной войны являются не танки и артиллерийские системы 1960-х годов, а данные и технологии: дроны, спутниковая связь, мобильные устройства, датчики и искусственный интеллект — это инструменты, которые меняют ход" войны", — говорит Михаил Федоров.

В общем, программное обеспечение MetaConstellation повышает точность и скорость украинской армии, находя все спутники, полезные для миссии, в их оптимальном положении относительно друг друга и обновляя их данные за считанные секунды.

"Россияне используют свою артиллерию так, будто идет Первая мировая война. То, что делают украинцы, совсем другое: цифровая армия воюет с аналоговой", – говорит британский военный эксперт.

Директор компании Palantir Алекс Карп говорит, что "у нас есть убеждения и мы избрали сторону, а наше программное обеспечение борется" против российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий мира. Украина поднялась на несколько позиций.

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