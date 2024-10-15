Путин аплодирует стоя: что Австралия сделала со списанными вертолетами, которые так просила Украина

Австралия, которая называет себя дружественной страной Украины и поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии, приняла решение порезать вертолеты MRH90 Taipan, которые просила Украина. Теперь австралийцы продают запчасти от вертолетов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.

Вертолеты MRH90 Taipan. Фото: из открытых источников

Отмечается, MRH90 Taipan является австралийской локализацией франко-германского вертолета NHI NH90, разработанного корпорацией Airbus Helicopters SAS (ранее известная как Eurocopter). Еще в январе появилась информация, что вертолеты начали резать на металл, а наиболее критические компоненты из них вроде бы хотели выкупить Airbus Group, материнская компания "Еврокоптера".

Все это происходило на фоне публичных заявлений официального Киева, что Украина хотела бы получить вертолеты, которые не нужны самой Австралии.

"Но при этом всему оставался открытым вопрос все же о том, когда на самом деле Австралия начала договариваться с Airbus о возможном выкупе комплектующих из MRH90 Taipan, и не было ли это фактической причиной отказа передать эти вертолеты нашей стране", – добавляет Defense Express.

Сейчас известно, что европейцы уже начали получать ключевые компоненты распиленных австралийских вертолетов. Представитель Airbus Helicopters SAS Аксель Алоччио признал, что демонтированные с австралийских вертолетов запчасти уже используются в широкой программе поддержки NH90, при этом они продаются по сниженной цене. Мол, таким образом удалось решить проблему нехватки комплектующих к NH90.

Аналитики добавляют, что отдельно показательным такой формат технической поддержки выглядит на фоне предыдущих сообщений о том, что NH90 считался проблемным, но теперь есть потенциальные заказы вплоть до 100 таких вертолетов, которые могут быть финализированы в течение 18 месяцев, в том числе за счет заказов от стран Ближнего Востока.

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