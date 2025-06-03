Пуск Кинжала по Украине: прилет произошел не там, где ожидали

Сегодня около 10 часов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с вылетом истребителя МИГ-31К, который несет на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в сторону Киевщины, однако через короткое время мониторы сообщили о взрыве в Николаеве.

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, что был "прилет" ракеты "Кинжал" за городом.

"По-моему, впервые за всю войну у нас приход Кинжала (за городом). О последствиях позже. Пуск был из ростовской временно живой республики", – пишет блогер.

В местных каналах также сообщают об огромном столбе дыма на месте удара.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сбросили баллистическую ракету по центру города Сумы. По данным Сумской ОВА, около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии. Два человека, к сожалению, погибли. Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия. В результате попаданий повреждены медучреждения, автомобили и дома. Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.

Также "Комментарии" писали , что россияне за ночь обстреляли Одессу, Чернигов и Харьковщину. Ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.