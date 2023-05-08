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Пушилин подписал «указ» о переименовании Донецка

Донецк по версии главы квази образования "ДНР" Дениса Пушилина будет иметь три раза в год название Сталино.

сегодня, 17:55 comments3754
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Автор:

Slava Kot

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", согласно которому украинский город Донецк, находящийся под временной оккупацией российских сил три раза в год будет менять название на Сталино. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пушилин подписал «указ» о переименовании Донецка

Пушилин хочет переименовать Донецк. Фото из открытых источников

Коллаборационист и лидер боевиков самоназванной "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка. Город три раза в год будет называться Сталино. Соответствующее решение посвятить Дню Победы и другим памятным датам, связанным со Второй мировой войной.


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9 мая в честь Дня Победы, 22 июня в День скорби и памяти жертв войны, а также 8 сентября — День освобождения Донбасса от немецких войск.

Пушилин подписал «указ» о переименовании Донецка - фото 2

Напомним, что современный город Донецк сформировался вокруг строительства металлургического завода валлийцем Джоном Юзом. Тогда населенный пункт назывался Юзовка. Во время советской оккупации город был переименован в честь советского диктатора Иосифа Сталина – Сталино. Такое название населенный пункт носил 37 лет, пока в 1961 получил современное название Донецк.

Это не первый раз россияне пытаются вернуть советские названия украинским населенным пунктам. Например, город Бахмут официальные лица РФ до сих пор называют по образцу СССР – Артемовск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Приднестровье просит прислать больше российских миротворцев для безопасности своего квази образования.

Также "Комментарии" писали о нескольких лидерах стран, которые приедут в Москву на День Победы. Пока официально визит подтвердили три президента и один премьер-министр.



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Источник: https://dnr-news.ru/img/20230508/f95c9391004a3e27e177272f05d244e5_o.jpg
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