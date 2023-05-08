Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", согласно которому украинский город Донецк, находящийся под временной оккупацией российских сил три раза в год будет менять название на Сталино. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Пушилин хочет переименовать Донецк. Фото из открытых источников

Коллаборационист и лидер боевиков самоназванной "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка. Город три раза в год будет называться Сталино. Соответствующее решение посвятить Дню Победы и другим памятным датам, связанным со Второй мировой войной.

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9 мая в честь Дня Победы, 22 июня в День скорби и памяти жертв войны, а также 8 сентября — День освобождения Донбасса от немецких войск.





Напомним, что современный город Донецк сформировался вокруг строительства металлургического завода валлийцем Джоном Юзом. Тогда населенный пункт назывался Юзовка. Во время советской оккупации город был переименован в честь советского диктатора Иосифа Сталина – Сталино. Такое название населенный пункт носил 37 лет, пока в 1961 получил современное название Донецк.

Это не первый раз россияне пытаются вернуть советские названия украинским населенным пунктам. Например, город Бахмут официальные лица РФ до сих пор называют по образцу СССР – Артемовск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Приднестровье просит прислать больше российских миротворцев для безопасности своего квази образования.

Также "Комментарии" писали о нескольких лидерах стран, которые приедут в Москву на День Победы. Пока официально визит подтвердили три президента и один премьер-министр.