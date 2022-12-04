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«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование

Журналисты выяснили, как работают пункты несокрушимости в Украине

сегодня, 15:22
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Автор:

Лиля Воробьева

"Пункты несокрушимости" – не новая идея, а просто громкое название традиционных пунктов обогрева, которые в Украине открывали каждую зиму. Но сейчас "под идею" местные власти вынуждены тратить большие средства из местных бюджетов. К тому же, реализация этого проекта сопровождается затратами. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Главком" под названием "Пункты несокрушимого пиара. Что происходит за кулисами громкой инициативы президента".

«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование

Пункты несокрушимости в Украине (фото из открытых источников)

"На первый взгляд, идея действительно нужна и актуальна. С одной стороны, это возможность для менее защищенных людей, переселенцев с оккупированных территорий, пережить сверхтяжелую зиму в приемлемых условиях, с пониманием, что в критический момент есть место, где они могут получить помощь. Но с другой, по сути, ничего нового власть не придумала, каждую зиму в Украине открывались пункты обогрева, просто тогда для них не придумали громкого названия. К тому же при реализации этого проекта наблюдаются перекосы, которые подвергают сомнению первоначальные добрые намерения", — говорится в публикации.

Как рассказал "Главкому" топ-чиновник одной из облгосадминистраций на Западе страны, все финансирование повесили на местные бюджеты, бизнес и волонтеров. Никакой специальной государственной программы под это не предполагается. А по словам заместителя мэра одного из городов, далеко не все требования по "пунктам несокрушимости" экономически обоснованы.

Также журналисты выяснили, что Хмельницкая ОГА планирует потратить около 80 тыс. грн. на рекламу этих пунктов – 49,6 тыс. грн. на брошюры о них и 28,8 тыс. грн.-  на баннеры.

«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование - фото 2
«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование - фото 3
«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование - фото 4
«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование - фото 5
«Пункты несокрушимого пиара», - СМИ провели расследование - фото 6

Кроме того, многие "пункты несокрушимости" запланированы там, где они совсем не нужны.

"Важно разграничить понятие пиара и заботы о людях. Зачем организовывать пункты несокрушимости в общинах, которые по своей сути являются обычными селами? Разве кто-нибудь в селе пойдет в школу греться? Люди в собственных домах разожгут печки и котлы, работающие без электроэнергии, и переживут холода. При этом на уровне центральной власти стоит четкая задача – открывать "Пункты несокрушимости" в таких общинах", – посетовал один из заместителей городского головы.



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Источник: https://glavcom.ua/publications/punkti-nezlamnoho-piaru-shcho-vidbuvajetsja-za-kulisami-huchnoji-initsiativi-prezidenta-892822.html
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