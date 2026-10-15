Пуин будет бомбить Украину до капитуляции: на Западе ошеломили новым приказом диктатора

Россия не смогла добиться решающего перелома на фронте, поэтому пытается усилить давление на Украину массированными воздушными атаками. По оценкам аналитиков, Кремль рассчитывает повредить энергетическую инфраструктуру настолько, чтобы накануне зимы украинцы остались без света, тепла и воды, а власти были вынуждены пойти на уступки. Об этом пишет The New York Times.

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С лета русские войска все чаще атакуют объекты, обеспечивающие работу экономики и повседневную жизнь населения. Среди целей – электростанции, предприятия, автозаправки, склады, дата-центры и инфраструктура. Дополнительную угрозу представляют модернизированные реактивные дроны, которые двигаются быстрее обычных беспилотников и усложняют работу украинской противовоздушной обороны.

Старший директор Rasmussen Global Гарри Неделку считает, что Москва стремится испугать украинцев перед холодами и заставить их капитулировать. В то же время военный эксперт Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отмечает, что исторический опыт не подтверждает эффективность одних бомбардировок как способа сломить волю общества.

По данным NYT, Украина передала европейским партнерам перехваченный российский план ударов по энергетике. В нем отмечено, что для отключения Киева, Харькова и Одессы от электричества, отопления и водоснабжения России, по оценкам авторов документа, понадобились бы 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных дронов и 150 управляемых авиабомб. Эти цифры являются расчетами из документа, а не гарантией достижения такого результата.

Особенно уязвимым остается Киев. По словам энергетической аналитики Марии Цатурян, мощность трех столичных ТЭЦ сократилась примерно с 1,3 гигаватта до 500 мегаватт. После ударов 14 октября по всем трем объектам их производительность могла временно снизиться еще больше.

Портал "Комментарии" уже писал , что лидеры стран Европейского Союза намерены попросить президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от публичной критики американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на троих европейских чиновников.