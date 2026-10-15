Пуін буде бомбардувати Україну до капітуляції: на Заході приголомшили новим наказом диктатора

Росія не змогла досягти вирішального перелому на фронті, тому намагається посилити тиск на Україну масованими повітряними атаками. За оцінками аналітиків, Кремль розраховує пошкодити енергетичну інфраструктуру настільки, щоб напередодні зими українці залишилися без світла, тепла та води, а влада була змушена піти на поступки. Про це пише The New York Times.

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Від літа російські війська дедалі частіше атакують об’єкти, які забезпечують роботу економіки та повсякденне життя населення. Серед цілей — електростанції, підприємства, автозаправки, склади, дата-центри та інфраструктура. Додаткову загрозу становлять модернізовані реактивні дрони, які рухаються швидше за звичайні безпілотники й ускладнюють роботу української протиповітряної оборони.

Старший директор Rasmussen Global Гаррі Неделку вважає, що Москва прагне налякати українців перед холодами й змусити їх капітулювати. Водночас військовий експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс зауважує, що історичний досвід не підтверджує ефективності самих лише бомбардувань як способу зламати волю суспільства.

За даними NYT, Україна передала європейським партнерам перехоплений російський план ударів по енергетиці. У ньому зазначено, що для відключення Києва, Харкова та Одеси від електрики, опалення й водопостачання Росії, за оцінками авторів документа, знадобилися б 70 балістичних ракет, 720 далекобійних дронів і 150 керованих авіабомб. Ці цифри є розрахунками з документа, а не гарантією досягнення такого результату.

Особливо вразливим залишається Київ. За словами енергетичної аналітикині Марії Цатурян, потужність трьох столичних ТЕЦ скоротилася приблизно з 1,3 гігавата до 500 мегаватів. Після ударів 14 жовтня по всіх трьох об’єктах їхня продуктивність могла тимчасово знизитися ще більше.

Портал "Коментарі" вже писав, що лідери країн Європейського Союзу мають намір попросити президента України Володимира Зеленського утриматися від публічної критики американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох європейських чиновників.