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Пугалки и реальность: С какими силами и техникой Россия собирается наступать

Фактически через год войны РФ не способна обеспечить свою армию лучше, чем в начале широкомасштабного вторжения

сегодня, 15:15 comments2022
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сколько техники есть у кафиров для наступления и почему реальность расходится с данными на бумаге проанализировал в своем блоге Орест Сохар, пишут "Комментарии".

Пугалки и реальность: С какими силами и техникой Россия собирается наступать

РФ не способна обеспечить свою армию

По данным американского издания Foreign Policy, страна-террористка уже подготовила для будущего наступления на Украину 1 800 танков, 3 950 бронемашин, 2 700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов. Реальность и "ожидания" не совпадают при более тщательном разборе ситуации.


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Танки. Если от количества машин, существовавших в РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года вычесть количество уничтоженных по последним данным, то получается следующая арифметика: 3330 – 3255 = 75 танков осталось. Добавляем еще сотню, поступившую из Беларуси, еще что-то сами изготовили, какое-то количество Т-72 могли отремонтировать, расконсервировали несколько сотен Т-62. В общей сложности до 1 700 штук вряд ли смогли дотянуть.

Бронетехника. Год назад было 16650, потеряли на украинских фронтах 6468. В сухом остатке есть 10182 машин. Хотя неизвестно, сколько из них повреждено и на ходу. Foreing Policy говорит о готовности 3950 машин.

"Теоретически такое количество бронетехники может быть, но мои источники разведке обращают внимание на один нюанс: вот уже долгое время орки пытаются наступать без особой поддержки брони, что заметно снижает их потенциал. Если бы реально БТР и БМП были бы в таком количестве, то не пылились бы на складах", — анализирует Сохар.

Артиллерия. Было в прошлом году 2662, из них 2326 систем полностью уничтожено, поэтому потенциально есть в армии РФ 336.

"Итак, цифра, которую представляет издание FP (2700 штук) – это больше, чем в начале войны. При том, что российские паблики пишут о снарядном голоде в армии РФ, а тут вдруг "неоткуда" взялось более 2 тыс. орудий. Для моих источников в военных кругах остается вопросом, на каких 3D принтерах русская напечатала себе столько арт. Если они способны творить чудеса, то уже HIMARS штамповали бы на тех принтерах", — задается риторическим вопросом Орест Сохар.

Теперь, что касается РСЗО. Здесь математика такая же: в начале полномасштабного вторжения в страны-агрессорки было 1050 штук, 461 уничтожили Силы обороны, поэтому должно быть 589. Foreing Policy пишет о 810. Белорусы столько дать не могли.

Боевая авиация: 1 589 – 295 = 1 294. Хотя, какое количество самолетов реально боеспособно – неизвестно. Американцы пишут о 400 самолетах – цифра кажется более или менее правдоподобной. Вертолеты имеют наиболее правдивую картину. Когда их год назад было 1328 единиц, по официальным данным Генштаба ВСУ 285 уже не летают. Выходит, осталось – 1043. FP говорит 300. Возможно, речь идет о реально боеспособных вертолетах.

"Я обзвонил немало уважаемых "источников в погонах", и только один господин прокомментировал в стиле "цифры коррелируются с нашими данными". Зная тягу его ведомства к международному информвлиянию скажу так: грандиозной победе должны предшествовать не менее крупные психологические маневры", — резюмирует Орест Сохар.

И констатирует, что спустя год войны Россия не способна обеспечить свою армию лучше, чем в начале широкомасштабного вторжения в Украину. А по данным американского издания Foreign Policy, так вообще, военная группировка выглядит более мощной, чем в феврале 2022 года.

Читайте на портале "Комментарии" — ожидания и реальность: Чем пугает Россия мир.



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