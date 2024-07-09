Пугачева отреагировала на российский удар по детской больнице

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, состоявшемся 8 июля. Пугачева заявила, что Бог терпелив, однако всяким действиям есть предел.



Российский диктатор Владимир Путин и Алла Пугачева. Фото из открытых источников

Популярная российская певица Алла Пугачева в Instagram кратким сообщением прокомментировала удар России по детской больнице в Киеве.

"Бог терпелив, но всему есть предел", — написала Пугачева и опубликовала в социальной сети фотографию ранений ребенка из-за российского удара.

Также отреагировал на российский ракетный удар по "Охматдету" муж Пугачевой Максим Галкин. Российский комик опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с врачами, проводящими медицинские процедуры ребенку во время ракетных ударов.



"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня – врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки… Это какой-то бесконечный ад", — написал Галкин.

Алла Пугачева спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения покинула Россию вместе с Максимом Галкиным. Российская певица переехала в Израиль. Пугачева поддержала позицию Галкина и осудила войну в Украине призвав ее отнести к иноагентам, ведь она, как и ее муж "честный, порядочный и искренний человек, желающий Родине процветания, мирной жизни и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

Известно, что в Киеве после ракетной атаки России погибли 29 человек, в том числе четверо детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что детский психиатр объяснил основную причину, почему Россия нанесла удар по детской больнице.

Также "Комментарии" писали о британском премьере, который назвал российский удар по больнице "наибольшим извращением".