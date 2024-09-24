Военнослужащий Сергей Гнездилов публично заявил, что принял решение уйти в СОЧ. Его поступок прокомментировали в Третьей штурмовой бригаде.

Военный Сергей Гнездилов заявил, что уходит в СОЧ. Фото из открытых источников

"Показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, видимо, автор этого поступка не очень думает. Если публичное СОЧ привлекает внимание к чему-то, то лишь к тому, что нарушение дисциплины – это "нормально". Дисциплина — одна из основ любой армии. Подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Он добавил, что "все хотят домой, отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами".

"Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. На неких участках фронта русская армия достаточно удачно ведет наступательные действия. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем", — подчеркнул майор ВСУ.

Военный ранее уже указывал на то, что закон об ослаблении ответственности за СОЧ проблемы перевода никак не решит, а может создать опасные прецеденты, что, собственно, и произошло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на складах в Торопке Тверской области Украина уничтожила трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Как пишет The New York Times, глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате украинской атаки в Торопце могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов или примерно 750 000 единиц снарядов. "Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. Мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил Антс Кивиселг.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представители России не приедут на второй саммит мира, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" участия не принимали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала она.

