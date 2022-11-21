"Пташка" исполнила колыбельную, которую пела для бойцов из Азовстали: эмоциональное видео

На сцене вокального шоу "Голос страны" Екатерина Полищук, та же "Пташка" из Азовстали, спела колыбельную под названием "Спи, маленький казачок". Ее она выполняла для своих собратьев, когда они вместе защищали Азовсталь. Выступление для зрителей стало настоящим сюрпризом для всех зрителей. Соответствующее видео появилось в сети.

На видео видно, что во время выступления "Пташки" на сцене плакал весь зал. Ведь Екатерина Полищук спела колыбельную под названием "Спи, маленький казачок", которую она пела, когда они с собратьями защищали "Азовсталь".

Для своего выступления девушка выбрала платье-вышиванку, а свой образ она подчеркнула, накинув на плечи военную камуфляжку.

Искреннее и эмоциональное видео не оставило равнодушным никого. Известно, что среди зрителей был Михаил Дианов, другой защитник Азовстали.