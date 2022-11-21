"Пташка" исполнила колыбельную, которую пела для бойцов из Азовстали: эмоциональное видео

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Лиля Воробьева
На сцене вокального шоу "Голос страны" Екатерина Полищук, та же "Пташка" из Азовстали, спела колыбельную под названием "Спи, маленький казачок". Ее она выполняла для своих собратьев, когда они вместе защищали Азовсталь. Выступление для зрителей стало настоящим сюрпризом для всех зрителей. Соответствующее видео появилось в сети.
Екатерина Полищук (скриншот с видео)
На видео видно, что во время выступления "Пташки" на сцене плакал весь зал. Ведь Екатерина Полищук спела колыбельную под названием "Спи, маленький казачок", которую она пела, когда они с собратьями защищали "Азовсталь".
Для своего выступления девушка выбрала платье-вышиванку, а свой образ она подчеркнула, накинув на плечи военную камуфляжку.
Искреннее и эмоциональное видео не оставило равнодушным никого. Известно, что среди зрителей был Михаил Дианов, другой защитник Азовстали.
После выступления "Пташка" обратилась к украинцам и поблагодарила всех, кто держится и защищает Украину.
"Я хочу поблагодарить всех, кто борется; всех, кто держится; всех, кто поет. Потому что мы должны быть несокрушимы как сталь. Мы должны сделать все для того, чтобы каждый маленький казачок и маленькая казачка дождались своего папы, дождались свою маму из войны, из российского плена. Я хочу, чтобы мы это сделали с вами вместе, и показывали каждый день, какие мы несокрушимы. Свободу защитникам Азовстали!", — сказала парамедик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о состоянии здоровья уволенных защитников "Азовстали" . Российские оккупанты издевались в плену над украинскими защитниками "Азовстали", их жестоко пытали и не давали есть. О пытках россиян на брифинге сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
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