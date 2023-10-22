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Психологическое восстановление во время войны: психологи рассказали, какие средства могут помочь

К сожалению, негативное влияние на психику граждане Украины будут испытывать годами

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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По результатам аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, проведенного в рамках Всеукраинской программы, около половины украинцев нуждаются в психологической поддержке. Об этом сообщает проект "Психологическое обновление музыкальными средствами во время войны".

Психологическое восстановление во время войны: психологи рассказали, какие средства могут помочь

Психологическое восстановление украинцев во время войны (фото из открытых источников)

По словам экспертов, негативное влияние на психику граждане Украины будут испытывать годами. В частности, дети, которые сегодня вынуждены сидеть в школьных подвалах и для которых разговоры о смерти стали чем-то нормальным и обыденным.


Одним из способов помочь людям, прошедшим через ужасы войны, являются сеансы музыкотерапии. В Украине уже использовал эту терапию дирижёр оркестра Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко вместе со своими музыкантами. Все они в течение нескольких месяцев проводили сеансы музыкотерапии в воинской части, в киевской больнице "Охматдет" и для населения некоторых деоккупированных общин Киевской области. Музыкальные произведения помогали подбирать психологи.

По словам психологов, не только музыка, но и разнообразные методы арттерапии помогают им в работе с пострадавшими в результате российской агрессии.

Руководитель Всеукраинской арттерапевтической ассоциации Елена Вознесенская рассказала, что вообще арттерапия начиналась с работы с военными и детьми. Поскольку именно с этими категориями специалистам иногда трудно установить обратную связь – им трудно выражать, что испытывают внутри. А искусство как раз помогает скорее "достучаться" до пациента.

"В творчестве есть еще один плюс – это активная позиция. То есть не просто полежать и подумать. Здесь нужно начать действовать", — рассказала арттерапевт.

Психологиня Наталья Зарецкая, работающая с населением деоккупированных общин, рассказала, почему музыка помогает при психологических травмах, причиненных войной.

"80% взрыва – это физическое влияние, волны, проходящие через наше тело. Но музыку мы так же чувствуем. В отличие от звука взрыва это компенсационное, исцеляющее влияние", – рассказала психолог.

О действенности художественных средств говорила и психолог, консультант волонтерского творческого проекта "Взгляд Победы" Елена Сек.

"Экстремальные ситуации на уровне выживания всегда черно-белые, плоские. В то время как музыка, искусство — это полифония. То есть это сразу перенос в совершенно другое измерение, позволяет переключаться на режим, который был потерян, когда мы находились на грани выживания" .

По ее мнению, военные действия, экстремальные ситуации одним из последствий имеют, так сказать, "эмоциональное замерзание". Кроме того, в таких условиях у социума есть определенный запрет на проявление эмоций, особенно, когда речь идет о чем-то положительном – радости, удовольствии, вдохновении. Но как раз они и есть жизнь, а не выживание.

"В условиях физической невозможности выразить свои чувства и при социальном запрете, мы рискуем тем, что наши эмоции впоследствии превратятся в психосоматические заболевания", — рассказала психолог.

И добавила, что согласно статистике, за период войны в Украине значительно выросло количество психосоматических заболеваний. В то время как музыка, искусство дали бы людям "легализацию" этих непроявленных чувств. Причем в положительном ключе, а не как агрессия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что психологи рассказали, что делать при панической атаке и как себе помочь .



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vwBHKP7mYaA&t=476s
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