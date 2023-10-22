Психологическое восстановление во время войны: психологи рассказали, какие средства могут помочь

По результатам аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, проведенного в рамках Всеукраинской программы, около половины украинцев нуждаются в психологической поддержке. Об этом сообщает проект "Психологическое обновление музыкальными средствами во время войны".

Психологическое восстановление украинцев во время войны (фото из открытых источников)

По словам экспертов, негативное влияние на психику граждане Украины будут испытывать годами. В частности, дети, которые сегодня вынуждены сидеть в школьных подвалах и для которых разговоры о смерти стали чем-то нормальным и обыденным.

Одним из способов помочь людям, прошедшим через ужасы войны, являются сеансы музыкотерапии. В Украине уже использовал эту терапию дирижёр оркестра Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко вместе со своими музыкантами. Все они в течение нескольких месяцев проводили сеансы музыкотерапии в воинской части, в киевской больнице "Охматдет" и для населения некоторых деоккупированных общин Киевской области. Музыкальные произведения помогали подбирать психологи.

По словам психологов, не только музыка, но и разнообразные методы арттерапии помогают им в работе с пострадавшими в результате российской агрессии.



Руководитель Всеукраинской арттерапевтической ассоциации Елена Вознесенская рассказала, что вообще арттерапия начиналась с работы с военными и детьми. Поскольку именно с этими категориями специалистам иногда трудно установить обратную связь – им трудно выражать, что испытывают внутри. А искусство как раз помогает скорее "достучаться" до пациента.

"В творчестве есть еще один плюс – это активная позиция. То есть не просто полежать и подумать. Здесь нужно начать действовать", — рассказала арттерапевт.

Психологиня Наталья Зарецкая, работающая с населением деоккупированных общин, рассказала, почему музыка помогает при психологических травмах, причиненных войной.

"80% взрыва – это физическое влияние, волны, проходящие через наше тело. Но музыку мы так же чувствуем. В отличие от звука взрыва это компенсационное, исцеляющее влияние", – рассказала психолог.

О действенности художественных средств говорила и психолог, консультант волонтерского творческого проекта "Взгляд Победы" Елена Сек.

"Экстремальные ситуации на уровне выживания всегда черно-белые, плоские. В то время как музыка, искусство — это полифония. То есть это сразу перенос в совершенно другое измерение, позволяет переключаться на режим, который был потерян, когда мы находились на грани выживания" .

По ее мнению, военные действия, экстремальные ситуации одним из последствий имеют, так сказать, "эмоциональное замерзание". Кроме того, в таких условиях у социума есть определенный запрет на проявление эмоций, особенно, когда речь идет о чем-то положительном – радости, удовольствии, вдохновении. Но как раз они и есть жизнь, а не выживание.

"В условиях физической невозможности выразить свои чувства и при социальном запрете, мы рискуем тем, что наши эмоции впоследствии превратятся в психосоматические заболевания", — рассказала психолог.

И добавила, что согласно статистике, за период войны в Украине значительно выросло количество психосоматических заболеваний. В то время как музыка, искусство дали бы людям "легализацию" этих непроявленных чувств. Причем в положительном ключе, а не как агрессия.

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