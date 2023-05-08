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Прямо в цель: показали видео работы украинских снайперов на востоке

Снайперы активно ликвидируют окупантов под Авдеевкой

сегодня, 17:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинские снайперы ювелирно отстреливают окупантов под Авдеевкой. Видеофрагментом работы военных поделился предприниматель и волонтер Юрий Голик.
 Оружие, из которого происходила отработка по врагу, это снайперская винтовка Ruger в калибре 0.338 LM. Ее волонтер вместе с военнослужащим Александром Карпюком передали одному из подразделений в рамках совместного проекта.

Прямо в цель: показали видео работы украинских снайперов на востоке

Снайперы ВСУ активно ликвидируют окупантов под Авдеевкой (фото из открытых источников)


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" Видео с подтверждением своей работы снайперам не всегда удается сделать, но эти ребята смогли" , — прокомментировал видео Юрий Голик.
Напомним, ранее предприниматель обнародовал видео слаженной работы оператора дрона и тяжелой техники по оккупантам под Бахмутом.

Напомним, что "Комментарии" показали, что в Украине ликвидировали командира элитного подразделения России. Украинские военные уничтожили российского оккупанта и командира 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова. В ночь со 2 на 3 февраля украинские военные смогли ликвидировать Сергея Полякова, являющегося командиром 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сообщает, что фото и информацию о смерти российского военного обнародовал один из чиновников Башкортостана и добавил, что кроме Полякова еще как минимум один россиянин попал в итоги Генштаба ВСУ.

14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ из российского города Хабаровск считается элитным отрядом в армии Кремля. Эта бригада подчиняется Главному управлению Генерального штаба РФ, а ее военнослужащие несли незначительные потери в предыдущих российских войнах и агрессиях, однако в ВСУ их удачно уничтожает в Украине.   




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