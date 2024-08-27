Прозрачный намек о мести Украины: откуда уже панически убегают россияне

Российские захватчики боятся уничтожения Крымского моста, это также осознает и местное население, которое бежит с оккупированного полуострова. В последние дни поток машин на выезд из аннексированного полуострова значительно увеличился. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков, сообщает "NV".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Проблемы с Крымским мостом население ощущает: видим и по количеству пробок, которые за последние две недели мы наблюдаем — именно в сторону Тамани, со стороны Керчи", — отметил Денис Чистиков.

По его словам, ранее из-за проверок перед Крымским мостом пробки создавались искусственно, и было впечатление наплыва туристов.

"Сейчас мы видим, что в течение дня — от 600 до 1000 автомобилей простаивает в пробках в сторону Российской Федерации. И это уже продолжается более двух недель. Поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что они осознают (вероятность уничтожения моста – ред.)", — сказал чиновник.

Он добавил, что атаку ожидают в ближайшие дни, россияне при этом пытаются успокаивать себя и местное население, уверяя, что вокруг моста "одно из лучших ПВО", но уверенности у них нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО решило временно переместить один из своих радаров дальнего радиуса действия в Румынию, чтобы усилить осведомленность альянса о ситуации в Черном море и Крыму.

Пресс-служба НАТО сообщила, что развернутый центр командования и управления НАТО (DACCC) завершил перемещение своего радара противовоздушной обороны (DADR) Lanza LTR-25и вспомогательного оборудования из Италии в Румынию.



