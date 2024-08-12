Россия готовится к новым информационным атакам против Украины, обвиняя украинских солдат в преступлениях, которых они не совершали. Это стало известно от Службы безопасности Украины и Центра противодействия дезинформации. Цель таких атак – подорвать доверие к Украине в глазах мира.

СБУ предупреждает о возможных информационных атаках России в Курской области

В Курской области, где продолжаются бои, российские спецслужбы пытаются извратить события. Они хотят использовать эти бои как повод для сочинения историй о том, что украинские военные вроде бы совершают преступления против мирных жителей.

По словам Службы безопасности Украины, уже в скором времени россияне могут намеренно инсценировать нападения на гражданских, чтобы впоследствии заявить, что это сделали украинцы. Россияне могут даже одеть своих агентов в форму украинских солдат для провокаций.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяет ложь.

"Россияне уже распространяют неправду о том, что украинцы якобы убивают и грабят в Курской области", — сказал он.

Эти действия преследуют цель не только посеять страх среди населения, но и попытаться заставить мир сомневаться в Украине. Кроме того, россияне могут использовать приближенность Курской атомной станции к боевым действиям как средство давления и шантажа.

Служба безопасности Украины и Центр противодействия дезинформации призывают всех быть внимательными к поступающей из российских источников информации. Они отмечают важность проверки фактов и не поддаваться на провокации, ведь в современной войне информация может быть таким же мощным оружием, как и обычные вооружения.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины совершают военную операцию в Курской области России. По словам главного комитета Александра Сырского, под контролем украинских войск сейчас находится около 1000 км российской территории.

