Провал спецслужб: очевидцы рассказали новые подробности о стрельбе в Трампа

На митинге 45-го президента США Дональда Трампа в Пенсильвании зрители заметили подозрительного человека на крыше постройки возле места происшествия.

Стрельба в Трампа (фото из открытых источников)

"Я думаю о себе: 'Почему Трамп все еще выступает, почему его не убрали со сцены?'... и здесь раздается пять выстрелов", — цитирует ВВС одного из присутствующих, представившегося Грегом Смитом.

Очевидец рассказал, что стрелок находился на крыше хозяйственного здания на расстоянии примерно 15 метров от них, при этом была четко видна винтовка. Зрители пытались привлечь внимание полицейских в течение трех-четырех минут, но те "не понимали, что происходит".

Возможно, стоявшим внизу полицейским было трудно увидеть стрелка из-за наклона крыши. "Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. Это провал безопасности, 100% провал безопасности", – отметил Грег Смит.

Другой свидетель, Бен Мейсер, сообщил, что видел, как стрелок несколько минут до атаки перемещался по крышам хозяйственных построек. Он заявил, что предупредил офицера полиции. "Когда я вернулся, чтобы занять свое место, раздались выстрелы, а потом наступил полный хаос, мы все убежали, и на этом все закончилось", – рассказал он KDKA-TV .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первое заявление Трампа после попытки его убийства . Дональд Трамп дал первые комментарии по поводу инцидента в Пенсильвании, где пытались убить бывшего президента США. Трамп рассказал, что получил ранение уха во время стрельбы и поблагодарил Секретную службу.

В ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучало несколько выстрелов. На видео по инциденту заметно, что Трамп опустился, а затем его окружили охранники. Впоследствии американский президент поднялся с окровавленным лицом и ухом и был отправлен в больницу. Через несколько часов после покушения Трамп выступил с первым заявлением. В своей социальной сети Truth Social рассказал о ранениях.

