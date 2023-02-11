Провал наступления: в ISW рассказали из-за чего усилилась критика командования войск РФ

Российское военное командование подверглось нещадной критике после того, как в соцсети появилось множество кадров провального наступления российских войск под Угледаром. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: Getty Images

Российские блогеры утверждают, что те же самые российские командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

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Один из российских журналистов заявил, что ответственность за тактические неудачи оккупантов под Угледаром несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он также призвал к публичным судам офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

Судя по опубликованным кадрам, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты ISW не исключают, что систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

Также в отчете ISW говорится: войска РФ нанесли еще одну серию массированных ракетных ударов по территории Украины. Маловероятно, что пролеты российских ракет над Румынией спровоцируют эскалацию со странами НАТО. Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Оккупанты продолжали наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области. Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области.

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