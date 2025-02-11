Просто зверствами это не назовешь: какое разрешение Кремль выдал с первых недель войны

В первые недели после начала полномасштабного вторжения в Украину руководство российской пенитенциарной системы сняло все ограничения на применение насилия к военнопленным. Это решение стало началом многолетних систематических пыток украинских пленных в российских тюрьмах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Пленные. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в марте 2022 года, через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, генерал-майор Игорь Потапенко, начальник тюрем Санкт-Петербурга, обратился с прямым посланием к подразделениям специального назначения пенитенциарной службы, которые должны были следить за притоком заключенных с войны.

"Будьте жестокими, не жалейте их", – сказал Потапенко.

Он объявил, что обычные правила больше не будут применяться. Не будет никаких ограничений по насилию. Он также отменил требование использовать нательные камеры для фиксации действий охранников, которые являются обязательными в других российских тюрьмах.

Подобные инструкции получили и другие подразделения по всей стране – из Бурятии, Москвы, Пскова и других регионов, пишет издание. В тюремные администрации по всей России были разосланы письма с приказом освободить этажи, крылья и даже целые тюрьмы.

"Эти совещания дали начало почти трем годам непрерывных и жестоких пыток украинских военнопленных. Охранники применяли электрический ток к гениталиям заключенных, пока не разряжались аккумуляторы. Они избивали заключенных, нанося максимальный вред, экспериментируя, чтобы узнать, какой тип оружия причиняет наибольшую боль. Медицинскую помощь не оказывали, что позволяло развиваться гангрене и приводило к ампутациям конечностей", – говорится в публикации.

Бывшие охранники подтвердили, что приказ Потапенко воспринимался как карт-бланш на насилие.

Одним из первых украинских военнопленных стал Павел Афисов, который попал в плен в Мариуполе в первые месяцы войны. В течение 2,5 лет 25-летнего парня перевозили из тюрьмы в тюрьму, прежде чем он был освобожден в октябре 2024 года.

По прибытии в тюрьму в Тверской области России, к северу от Москвы, охранники завели его в комнату медицинского осмотра, приказали раздеться догола и несколько раз ударили электрошокером.

"Когда все закончилось, ему сказали кричать "слава России, слава спецназу", а затем приказали выйти в переднюю часть комнаты – все еще голым – и спеть российский и советский гимны. Когда он сказал, что не знает слов, охранники снова избили его кулаками и дубинками", – говорится в материале.

По словам бывших охранников и правозащитников, такое насилие служило российским властям определенной цели: сделать заключенных более податливыми для допросов и сломить их волю к борьбе.

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