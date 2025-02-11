Просто зверствами это не назовешь: какое разрешение Кремль выдал с первых недель войны

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Кравцев Сергей
В первые недели после начала полномасштабного вторжения в Украину руководство российской пенитенциарной системы сняло все ограничения на применение насилия к военнопленным. Это решение стало началом многолетних систематических пыток украинских пленных в российских тюрьмах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Пленные. Фото из открытых источников
СМИ отмечает, в марте 2022 года, через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, генерал-майор Игорь Потапенко, начальник тюрем Санкт-Петербурга, обратился с прямым посланием к подразделениям специального назначения пенитенциарной службы, которые должны были следить за притоком заключенных с войны.
Он объявил, что обычные правила больше не будут применяться. Не будет никаких ограничений по насилию. Он также отменил требование использовать нательные камеры для фиксации действий охранников, которые являются обязательными в других российских тюрьмах.
Подобные инструкции получили и другие подразделения по всей стране – из Бурятии, Москвы, Пскова и других регионов, пишет издание. В тюремные администрации по всей России были разосланы письма с приказом освободить этажи, крылья и даже целые тюрьмы.
Бывшие охранники подтвердили, что приказ Потапенко воспринимался как карт-бланш на насилие.
Одним из первых украинских военнопленных стал Павел Афисов, который попал в плен в Мариуполе в первые месяцы войны. В течение 2,5 лет 25-летнего парня перевозили из тюрьмы в тюрьму, прежде чем он был освобожден в октябре 2024 года.
По прибытии в тюрьму в Тверской области России, к северу от Москвы, охранники завели его в комнату медицинского осмотра, приказали раздеться догола и несколько раз ударили электрошокером.
По словам бывших охранников и правозащитников, такое насилие служило российским властям определенной цели: сделать заключенных более податливыми для допросов и сломить их волю к борьбе.
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