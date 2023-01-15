Просто в руки оккупантов: почему австрийский чиновник отправил украинских детей в Россию

Чиновники австрийской провинции Тироль, не имея разрешения от Украины, отправили в столицу РФ двух юношей из Украины, возможно, чтобы вернуть матерям. Об этом информируют журналисты австрийского медиа Der Standard .

Украинские дети в России (фото из открытых источников)

Как утверждается в информации, два подростка, которым исполнилось 16 и 17 лет, проживали в местном заведении для юношей. Уже в январе их отправили в Москву, причина – чтобы соединить семьи.

Как выяснили журналисты, такое решение принял чиновник Европейского института омбудсмена, действующего в провинциальном представительстве тирольского омбудсмена. При этом чиновник не согласовывал такое самоуправство не только с украинскими властями, но и с австрийским руководством.

"Судя по всему, этот человек действовал по просьбе своего коллеги российского омбудсмена, который, по-видимому, назначен Госдумой России. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери молодых людей уже находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Остаются ли родители в России добровольно, пока не установлено", — выяснили представители издания.

Важно, что теперь австрийского чиновника отстранили от исполнения обязанностей, были ли законными его действия, устанавливают работники правоохранительных органов Австрии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше украинка 3 километра бежала за поездом, в котором остались ее дети. В Польше гражданка Украины попала в достаточно неприятную ситуацию. Женщина вместе со своими тремя детьми ехала поездом в Варшаву, и все бы ничего, как бы на одной из станций многодетная мать не решила взойти на платформу по делам. Как только украинка оказалась на перроне, поезд сразу двинулся вперед. Не успев даже овладеть собственными мыслями и понять, что и чего это произошло, материнский инстинкт подсказал ей начать бежать за поездом.

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