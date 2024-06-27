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Просто в голове не укладывается: стало известно, как оккупанты используют тела своих погибших

Российские захватчики используют тела своих погибших в качестве «обманок» для ВСУ, рассказал военный Кирилл Сазонов

27 июня 2024, 12:21 comments2544
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Ткачик Олеся
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Как рассказал военный Кирилл Сазонов, начиная со вчерашнего вечера оккупанты проводили штурм Часового Яра с нескольких сторон.

Просто в голове не укладывается: стало известно, как оккупанты используют тела своих погибших

Оккупанты

"Маленькие группы парами просачивались в Канал, хотели там закрепиться. Был серьезный замес в районе Клещеевки. Про Иваньивське, наверное, даже писать не стоит – там бои вокруг него вообще не прекращаются никогда. По Торецкому – оккупанты активно лезли на Дачне и Пивничне, пробовали прорваться ночью", — рассказывает военный.

По его словам, у оккупантов вообще ничего не вышло на Торецком направлении.

"Увязли. Наши парни просто герои и сводят на нет все эти штурмы", — сказал Сазонов.

И это при том, говорит он, что противник не экономит на обстрелах и людей вперед посылает постоянно.

"Для наших дронщиков в районе Шумов сделал "ложную цель". Рассадил своих "двухсотых" в окопах. Типа, отдыхают. Пилоты немного оху… были удивлены таким беззаботным поведением пехоты противника. Оказалось – обманка. Как же наплевательски они относятся к своим погибшим, вообще необъяснимо", — рассказал Сазонов.

Также военный утверждает, что оккупанты не имеют результатов и по Часовому Яру.

"Даже отрицательный и дело не в потерях. Группы, которые просочились в мкр. Канал получили таких конкретных люлей, что запомнят надолго. Кто смог из них – сбежал", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Часовом Яре оккупанты воюют под воздействием неких препаратов. Как утверждают украинские военные, в таком состоянии враг ведет себя бесстрашно, идет на штурм украинских позиций, не смотря на угрозы. При этом россияне под таблетками не чувствуют боли. Если они получили сложные ранения, например, им оторвало конечности, они все равно встают и продолжают идти на штурм.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid09ib2XUaG9SZFthsm4w6Dq6PbFvFGGfsPBJScYVkBGzaUXo5M1Ry2Wk6nTWwPS8qQl
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 12:16

Патріот малорос здатен розповісти про свої героїчні вчинки на "Малая земля" тільки за допомогою великобратньої лайки.


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