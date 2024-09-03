Просто сейчас решается судьба села-укрепрайона обороны, которое держалось много месяцев

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Ткачик Олеся
Судьба Невельского прямо сейчас решается по линии Галицыновка-Желание Первое и Второе-Звездное, заявил военкор Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его словам, Невельское – это единственная высота во всю пустоту, которая растянулась на почти сотню квадратных километров. Само село имеет площадь менее 1 км2 и является укрепленным районом обороны.
Но, добавляет эксперт, не все так просто. По его словам, даже за оперативное окружение рано говорить, потому что еще держится северо-западная часть Красногоровки севернее реки Лозовая, вдоль которой проходит дорога на Зоряно-Кураховку.
При этом он добавил, что особое место в системе обороны той пустоты также занимает Галицыновка, которую враг частично контролирует. Также эксперт добавил, что следует особо отметить защитников Невельского, которые в бесчеловечных условиях и ограниченном пространстве успешно обороняются много месяцев подряд.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Донбассе, где враг бросил все усилия на попытку выйти на административные границы Донецкой области. Сейчас, по информации журналиста Юрия Бутусова, российские оккупанты находятся в 8 км от Покровска. Однако, по его мнению, сам город еще можно спасти от оккупации.
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