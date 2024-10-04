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Просто сейчас идет ключевая битва на Покровском направлении: какие села захватывает враг

Враг практически полностью оккупировал Николаевку и «добивает» Цукуриное

сегодня, 11:45
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Ткачик Олеся

В селе Цукуриное ситуация довольно плохая, сообщает военков Богдан Мирошников. По его словам, речь идет о большом селе с кучей многоэтажек. Именно оно прикрывает Селидово с юга, а также линию Горняк-Кураховка.

Просто сейчас идет ключевая битва на Покровском направлении: какие села захватывает враг

Война в Украине

"Потеря такого района обороны, кроме больших проблем, больше ничего не принесет", — отметил военкор.

Впоследствии Мирошников добавил, что российские оккупанты контролируют большую часть Николаевки, речь идет о 90% села и чуть меньше половины Цукуриного.

"В случае с Цукуриным – это большая деревня, которая разделяется железной дорогой. В восточной части (~45% площади) – основная застройка (многоквартирные и частные дома), а в западной – промзона. Вот как раз наши воины западную часть держат. И еще немного восточной", — отметил Мирошников.

При этом, по его словам, в случае с Николаевкой – все сложнее. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является ближайшей точкой в Мирноград при нынешней линии боевого столкновения. Там, говорит эксперт, буквально 2 км до окраин города через посадки и поля.

"Битвы за остатки Николаевки и Цукуриного являются ключевыми на покровском и кураховском направлениях в настоящее время", — подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина потеряла Угледар. При этом известно, что военные 72-й бригады выходили из города с тяжелыми боями и понесли очень серьезные потери. Много техники сгорело. К тому же несколько дней агонии осадного города истощили защитников, поэтому не всем хватило сил выйти. На некоторых позициях оставались смертники, чтобы прикрыть другие уходы. Теперь 72-я — зверь, выгнанный из его логова, рискует окончательно погибнуть в голых посадках под ударами арты и фпв-дронов.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6228
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