Просто безумие: Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил критику по поставкам Украине дальнобойных ракет, заявив, что такие действия только поощряют продолжение войны. Об этом он рассказал во время своего выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции, сообщает издание Главный Denník .

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Фицо отметил, что некоторые члены Европарламента поддерживают передачу ракет Украине без должного осознания последствий. По его словам, в Европе сформировалась "извращенная мода", которая заключается в том, что вместо усилий по остановке войны происходят громкие заявления и принимаются решения, только способствующие продолжению боевых действий.

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться", — отметил политик.

Премьер-министр также сделал провокационный комментарий по поводу Брюсселя, заявив, что политики могут осознать, о чем идет речь, только когда пострадают от последствий своих решений.

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно выражаясь. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", – сказал Фицо.



По мнению Фицо, для прекращения войны нужно прилагать больше усилий на дипломатическом уровне и призвать все стороны конфликта остановить военные действия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будет ли Словакия блокировать путь к членству Украины в ЕС и НАТО.