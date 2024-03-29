Проснулись темные инстинкты россиян: какова перспектива окончания войны в Украине

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Лиля Воробьева
Сейчас все больше обнародуют прогнозы, когда завершится российско-украинская война. Аналитики Die Welt говорят, что это может произойти в этом году, но с печальным для украинцев результатом. Журналист Дмитрий Гордон тоже имеет версию по поводу возможного окончания войны уже в этом году, однако обнародует другую причину – будто в Украину придут военные силы НАТО. Своими соображениями о том, когда и как может закончиться российско-украинская война, с Телеграфом поделился руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.
Война в Украине (фото из открытых источников)
"Войны легко начинать, однако заканчивать трудно. Эта закономерность особенно характерна для нынешней российско-украинской войны, продолжающейся с 2014 года. К сожалению, непонимание ее историко-экзистенциальной природы приводит к инфантильному восприятию возможности ее завершения на более или менее приемлемых или кон' юнктурных условиях", — сказал эксперт.
По словам политтехнолога, пока Владимир Путин и представители чекистской группировки сохраняют контроль над Кремлем, размышлять о стабильном завершении военных действий в Украине вряд ли придется. Как вариант, возможна только их приостановка.
"Ведь Путин считает себя пораженным и униженным с точки зрения искаженного понимания своего места в истории, потому что не смог сделать блицкриг в Украине в 2022 году. К тому же россияне потеряли слишком много на этой войне – и в человеческом, и в техническом измерении, чтобы так просто отвергнуть идею захвата Киева и большей части Украины. Скорее, наоборот, это лишь усугубляет агрессивную агонию российской армии и поддержку ее действий со стороны пропагандистов", – утверждает Постернак.
Относительно Украины, для которой цена войны слишком велика, чтобы сейчас уступить территорию, национальное достоинство и судьбу людей на оккупированных территориях, возможно, для короткой паузы перед масштабным рывком России.
Эксперт вспомнил, что РФ не раз в своей истории показывала примеры военной модернизации "на марше" – и эффективного использования своих ресурсов, чтобы достичь цели любой ценой.
"Поэтому как бы это прямо и даже немного цинично ни звучало, но нынешняя оборонная война Украины — гарантия ее нынешнего существования как государства и сохранения украинской нации от очередного геноцида. Но в этой войне Украине нужна западная помощь — подчеркнул Олег Постернак. — Сейчас как никогда ".
Как продолжил руководитель Центра политической разведки, Путину удалось разбудить темные инстинкты больного русского общества.
"Уже запущен процесс эволюции России в неототалитарную страну, а на антизападных принципах скреплена новая "ось зла". Эти процессы объективно делают перспективу глобальной войны более необратимыми, чем это было даже в 2022 году", — убежден политический эксперт.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал месяц, когда может начаться новое наступление РФ
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Приниженими відчувають себе корумповані Янетряпка з Янелохом та маразм Байден - що його не вважають розумним. От і показали себе - втратили 52-мільйонну країну. Тепер розуміють, що зайшли в глухий кут, що обидва Зла не приймуть існування один одного. Питання стоїть: або - або. Згадати біснуватість Фюрера: все відібрати; всі відносини і бізнес припинити; судити всіх; все відключити; репарації; кривава каша почалась; все відібрати; санітарний кордон; повернути усе вогняним валом; ... за всю історію людства не було такої маньячної злоби. Навіть Гитлер знищив корупцію, провів реформи, мобілізував промисловість і науку, ... А в нас? - лахміття нацпам'яті замість мізків. Росія без галасу запускає сотні ракет/дронів. В нас тільки провели галасливу рекламну акцію: кілька дронів десь щось ніби пошкодили, для бариг зерновий коридор пробили - стратегічний здобуток за якого втратимо доступ до моря. Пропіарились, і все!