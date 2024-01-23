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Просмотр российского контента убивает украинцев: Россия получила дополнительно 10 тысяч дронов

В ходе просмотра российского контента украинцы наполняют бюджет России на миллионы долларов, которые Путин использует на войне в Украине.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Российские авторы зарабатывают на украинских просмотрах и прослушивании своего контента и платят налоги в бюджет России, который эти средства используют на оружие для убийства украинцев. Оказалось, что за год украинцы проспонсировали российский бюджет на 5 миллионов долларов или же на 10 тыс. FPV дронов.

Просмотр российского контента убивает украинцев: Россия получила дополнительно 10 тысяч дронов

Просмотр российского контента убивает украинцев. Фото из открытых источников

Ресурс UA War Infographics использовал собственные расчеты, а также информацию изданий "Экономическая правда" и "Фокус" и подсчитал количество денег, полученных российскими мейкерами за монетизацию украинских просмотров. Оказалось, что российские авторы контента заработали на просмотрах из Украины более 81 миллиона долларов. С этой суммы они уплатили в российский бюджет 5 миллионов долларов.

Просмотр российского контента убивает украинцев: Россия получила дополнительно 10 тысяч дронов - фото 2

Инфографика: UA War Infographics

Таким образом, Россия получила дополнительно в свой бюджет 5 миллионов долларов за то, что украинцы просматривали российский контент на Youtube и слушали российскую музыку на других платформах.

Отметим, что один FPV-дрон стоит около 500 долларов. Это означает, что на 5 миллионов долларов Россия может приобрести 10 тыс. дронов и использовать их на войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский антимонопольный комитет оштрафовался в корпорацию Apple на 1,2 млрд рублей (13,5 млн долларов). В заявлении антимонопольной службы РФ сказано, что Apple не предоставили альтернативные пути оплаты в App Store. Интересно, что это произошло, несмотря на то, что американская компания покинула российский рынок в марте 2022 года и прекратила продажу своей продукции в РФ. Однако Apple уплатила штраф в январе 2024 года.
Также "Комментарии" писали об иностранных компаниях, оставшихся на российском рынке в 2024 году.



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Источник: https://t.me/uawarinfographics/3242
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:54

А от контент 95 нікого не приваблює - обрізаний. Найбільше вбивають західні гроші для корумпованих юдейців і вибухове залізо маразма Байдена. Показово, що за цей місяць, коли нічого зі США не надходить, зменшилась кількість жертв і руйнувань від ракет і дронів. Може саме так Бог юдейців турбується про Україну? Хто знає які його шляхи? Особливо, коли творець юдейців бачить, що ні корумпована влада ні мери ні власники нерухомості - рідня корумпованих та їх охоронці і обслуговуючий персонал таксисти, наприклад, не вважають цю війну своєю.


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