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Slava Kot
Российские авторы зарабатывают на украинских просмотрах и прослушивании своего контента и платят налоги в бюджет России, который эти средства используют на оружие для убийства украинцев. Оказалось, что за год украинцы проспонсировали российский бюджет на 5 миллионов долларов или же на 10 тыс. FPV дронов.
Просмотр российского контента убивает украинцев. Фото из открытых источников
Ресурс UA War Infographics использовал собственные расчеты, а также информацию изданий "Экономическая правда" и "Фокус" и подсчитал количество денег, полученных российскими мейкерами за монетизацию украинских просмотров. Оказалось, что российские авторы контента заработали на просмотрах из Украины более 81 миллиона долларов. С этой суммы они уплатили в российский бюджет 5 миллионов долларов.
Инфографика: UA War Infographics
Таким образом, Россия получила дополнительно в свой бюджет 5 миллионов долларов за то, что украинцы просматривали российский контент на Youtube и слушали российскую музыку на других платформах.
Отметим, что один FPV-дрон стоит около 500 долларов. Это означает, что на 5 миллионов долларов Россия может приобрести 10 тыс. дронов и использовать их на войне против Украины.
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сегодня, 12:54
А от контент 95 нікого не приваблює - обрізаний. Найбільше вбивають західні гроші для корумпованих юдейців і вибухове залізо маразма Байдена. Показово, що за цей місяць, коли нічого зі США не надходить, зменшилась кількість жертв і руйнувань від ракет і дронів. Може саме так Бог юдейців турбується про Україну? Хто знає які його шляхи? Особливо, коли творець юдейців бачить, що ні корумпована влада ні мери ні власники нерухомості - рідня корумпованих та їх охоронці і обслуговуючий персонал таксисти, наприклад, не вважають цю війну своєю.