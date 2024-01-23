Просмотр российского контента убивает украинцев: Россия получила дополнительно 10 тысяч дронов

Российские авторы зарабатывают на украинских просмотрах и прослушивании своего контента и платят налоги в бюджет России, который эти средства используют на оружие для убийства украинцев. Оказалось, что за год украинцы проспонсировали российский бюджет на 5 миллионов долларов или же на 10 тыс. FPV дронов.

Просмотр российского контента убивает украинцев. Фото из открытых источников

Ресурс UA War Infographics использовал собственные расчеты, а также информацию изданий "Экономическая правда" и "Фокус" и подсчитал количество денег, полученных российскими мейкерами за монетизацию украинских просмотров. Оказалось, что российские авторы контента заработали на просмотрах из Украины более 81 миллиона долларов. С этой суммы они уплатили в российский бюджет 5 миллионов долларов.





Инфографика: UA War Infographics



Таким образом, Россия получила дополнительно в свой бюджет 5 миллионов долларов за то, что украинцы просматривали российский контент на Youtube и слушали российскую музыку на других платформах.

Отметим, что один FPV-дрон стоит около 500 долларов. Это означает, что на 5 миллионов долларов Россия может приобрести 10 тыс. дронов и использовать их на войне против Украины.

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