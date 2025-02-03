Проседание фронта продолжается: в DeepState рассказали, где ВСУ пришлось отступить

Российские оккупационные войска продолжают давить на всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки захватчики имели успех в по меньшей мере трех населенных пунктах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации аналитиков, противник продвинулся в Серебряном, Дачном и возле Колодязей. Все эти населенные пункты территориально расположены в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска все больше сосредотачивают усилия на захвате Андреевки в Донецкой области, пытаясь прорваться к селу с нескольких направлений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитиков мониторингового проекта DeepState.

По данным экспертов, противник осуществляет активное наступление на позиции Сил обороны Украины севернее Андреевки. Оккупанты атакуют из районов Славянки и Петропавловки, продвигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка. На северо-восточных окраинах Андреевки противник закрепился, и попытки его продвижения заметно активизировались. Основное движение оккупанты осуществляют из Петропавловки, используя накопанные укрепления, пытаясь пробраться вглубь села.

"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления кацапской пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны", – отмечают аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



