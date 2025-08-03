Прощай "пиксель": ВСУ переходит на новую военную форму

Вооруженные силы Украины постепенно переходят на новый тип военной формы. Камуфляж ММ-14, известный как "пиксель", заменит новый узор ММ-25, являющийся аналогом современного западного стандарта Multicam. Соответствующее решение приняло Центральное управление по развитию материального обеспечения.

Украина перейдет с "пикселя" на "мультикам". Фото иллюстративное

Новую форму планируют использовать при изготовлении вещевого имущества для армии, хотя ее официальный вид пока не раскрывается. По предварительным данным из профильных источников, таких как Boroshno News и First Division, визуально ММ-25 повторяет Multicam. Этот камуфляж активно используется в армиях НАТО.

ММ-25 (мультикам) – это первый существенный пересмотр узора полевой формы ВСУ за последние годы. "Пиксель" ММ-14, активно использовавшийся с начала войны, имеет цифровой рисунок и разрабатывался еще до полномасштабного вторжения. Его критики отмечали слабую универсальность и недостаточную эффективность в различных природных условиях. Новый узор базируется на Multicam — разработке, которая демонстрирует высокую эффективность маскировки как в лесах, так и в горах, пустынях или городской застройке.

Хотя сроки полного перехода на новую форму пока не определены, эксперты ожидают, что из-за масштаба украинской армии процесс продлится несколько лет. Также пока не сообщается, когда именно новый камуфляж поступит в войска.

Что такое камуфляж мультикам

Multicam был разработан американской компанией Crye Precision в сотрудничестве с исследовательским центром US Army Soldier Systems Center в 2002 году. Его особенностью является сложная структура пятен семи цветов, которые эффективно сливаются с окружающей средой в различных условиях освещения и типах местности.

Сейчас Multicam используется вооруженными силами таких стран как Великобритания, Австралия, США, Германия и Франция, которая перешла на "мультикам" в 2024 году. Универсальность Multicam сделала его одним из самых распространенных камуфляжей среди армий НАТО и партнеров.

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