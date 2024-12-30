Прощальный подарок от Байдена: что вошло в пакет оборонной помощи США

В рамках пакета оборонной помощи, о котором 30 декабря объявил президент США Джо Байден, Украина получит оружие и технику со складов Пентагона на сумму 1,25 млрд долларов. Об этом, как передает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента Соединенных Штатов, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты предоставляют значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, которые защищаются от агрессии со стороны России.

США отправляют Украине последний при Байдене пакет военной помощи. Фото: defense.gov

Как уточнил Блинкен, в пакет военной помощи для Украины на 1,25 млрд долларов входят:

боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

боеприпасы класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

Белый дом и Пентагон традиционно не уточняют количество той или иной помощи, способы и срок ее доставки. Это делается из соображений безопасности. Однако Байден в заявлении о новом пакете намекнул, что "сейчас Пентагон в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронетехники, которые укрепят Украину на пути к зиме".

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", — добавил госсекретарь США.

Как пояснял портал "Комментарии", 30 декабря Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в почти 2,5 млрд долларов. В новом пакете есть часть на сумму в 1,24 млрд долларов — это помощь, которая поступит из запасов Пентагона в ближайшее время. А 1,22 млрд долларов — это помощь в рамках программы USAI — это оружие и технику должны еще изготовить и затем передать Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре не исключил возможности уменьшения объемов американской поддержки Украины для борьбы с РФ после своей инаугурации (20 января). Эксперты тоже опасаются, что военная помощь из США может сократиться либо вообще прекратиться. Однако действующая администрация США обеспечила Украину ресурсами для защиты от агрессии России на год вперед, заверил 17 декабря спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.