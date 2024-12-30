Вдвое больше, чем ожидали: Байден анонсировал мощный пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил 30 декабря о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Портал "Комментарии" пишет об этом со ссылкой на заявление президента США на сайте Белого дома. Американская пресса перед этим сообщала, что ожидается выделение помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов. Таким образом, пакет сформирован на сумму в два раза большую, чем ожидалось.

По словам Байдена, сейчас Пентагон в в процессе доставки сотен тысяч снарядов в Украину. Фото: Flickr / Joe Biden

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", — цитирует Байдена Белый дом.

По словам президента США, сейчас Пентагон в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронетехники, которые укрепят Украину на пути к зиме.

Белый дом уточнил, что оборонная помощь 30 декабря включает дополнительный пакет в размере $1,25 млрд для украинских военных по программе президентских сокращений (то, что может быть поставлено со складов Пентагона немедленно) и пакет в размере $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI) — это, в основном, контракты на будущее производство вооружений.

Отмечается, что это предоставляет Украине как немедленный приток возможностей на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения. По словам Байдена, в этом пакете используются все оставшиеся средства USAI, выделенные Конгрессом.

Ранее издание Associated Press писало, что США должны вскоре объявить о пакете военной помощи для Украины в размере 1,25 млрд долларов (по версии Reuters, речь шла о 1,2 млрд по схеме USAI). По данным издания, в новый пакет помощи должны войти ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Предыдущий пакет помощи Штаты объявляли 13 декабря. Тогда в него вошли боеприпасы к HIMARS, артиллерийские боеприпасы и беспилотники.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты выделили Украине в общей сложности 175 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда ушло на нужды в сфере безопасности. Приблизительно половина этой суммы была выделена через программу USAI, остальные — через прямые поставки со складов в соответствии с президентскими полномочиями. В настоящее время остаток таких полномочий составляет 5,6 миллиарда долларов. Ожидается, что при Дональде Трампе, который сменит Байдена в Белом доме 20 января, военная поддержка Украине может серьезно сократиться или вообще будет остановлена.