Просьба от Зеленского: "Так Путину и передайте"

Украинские военные ведут на фронте наступательные и оборонительные операции. Командующие войск настроены положительно. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский

В частности, отвечая на вопрос журналиста, соответствует ли действительности заявление президента РФ Владимира Путина о начале контрнаступления ВСУ, Владимир Зеленский сказал, что контрнаступательные операции ведутся, но он не будет говорить, на каком этапе.

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"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине. На какой стадии, не буду говорить подробно", — сказал он, передает РБК-. Украина.

Глава государства отметил, что все ощутят наступательные действия ВСУ. Он также подчеркнул, что не нужно доверять социальным сетям и особенно Путину.

"Мне кажется, доверять надо нашим военным. Я им доверяю, я ежедневно на связи с нашими командующими, Сырский, Тарновский, Москалев, Залужный. Все настроены положительно. Так Путину и передайте", — отметил Владимир Зеленский.

Тем временем, Министерство обороны задало всем украинцам три вопроса.

После подрыва ГЭС десятки людей считаются пропавшими без вести.

А Украина стала еще ближе к получению ATACMS.

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, в пятницу объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

