Прорыв ВСУ в России: теперь есть два сценарии операции

Самым лучшим и самым успешным сценарием операции ВСУ в Курской области является то, что украинские силы смогут сдержать наступление России на Донбассе до своих успехов и удерживать захваченную российскую территорию с устойчивым военным обязательством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале американского журнала Foreign Affairs.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Наступление также может привести к изменениям в политике Запада в отношении использования дальнобойного ударного оружия и привнести столь необходимую энергию в мышление союзников Украины о пути вперед на данном этапе войны", — говорится в публикации.

При этом указывается, что худший сценарий заключается в том, что через несколько месяцев Украина потеряет значительные участки земли на востоке и не сохранит территории в Курске, которую она могла бы использовать в качестве "разменной монеты".

"Наступление открывает возможности, но также несет в себе значительные риски и издержки… В любом случае Киев надеется, что наступление в Курской области подстегнет изменение восприятия того, что война идет по негативной траектории, разблокирует дополнительную материальную помощь и изменит ограничения Запада на вооружение", — пишет журнал.

Отмечается, что Курская операция заставит и Москву задуматься о том, что Украина сохраняет варианты, и что исход этой войны все еще не определен, хоть и данное наступление не исправляет текущий материальный дисбаланс в войне.

СМИ отмечает, операция была хорошо выполнена и быстро достигла нескольких ограниченных, но важных целей, что сделало бы ее эффективным недельным рейдом. Если бы она могла оттянуть значительные российские силы с других фронтов, то отдача была бы более чем оправданной. Но пока что мало доказательств того, что это было сделано. До сих пор Россия отводила войска из Запорожья и Харькова, сохраняя наступательные операции вокруг восточных городов Угледар, Покровск, Торецк и Купянск.

"Ответ России на "Курск" по-видимому, представляет собой экономию сил, чтобы сдержать вторжение, поскольку она продолжает отдавать приоритет наступательным операциям в Донецке. Москва, возможно, проявляет определенную осторожность, осознавая, что в прошлые годы Украина, как правило, начинала атаки по нескольким направлениям. Возможно, это не единственная запланированная наступательная операция Украины", — говорится в статье.

Автор отмечает, Киеву придется выбирать: удерживать ли то, что у него есть, или вкладывать больше ресурсов в Курскую операцию, чтобы заставить Россию предпринять гораздо более масштабные усилия для противодействия: "Но риски не следует недооценивать".

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