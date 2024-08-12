Прорыв в Курской области: в США рассказали, что теперь грозит режиму Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские вторжения заставят Кремль перераспределить ресурсы для защиты государственной границы, жертвуя эффективностью военных действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские эксперты отмечают, до вторжения в Курскую область российские власти воспринимали свою госграницу как "спящий фронт", что давало ей возможность большей гибкости в накоплении и использовании ресурсов в Украине. Теперь она вынуждена будет пересмотреть свое отношение, расходуя живую силу и технику для защиты границы. Это может наложить долгосрочные ограничения в оперативном планировании, с которыми Россия раньше не сталкивалась.
Плохо оборудованных и укомплектованных пограничных укреплений оказалось недостаточно, чтобы предотвратить действия ВСУ, и российское военное командование, вероятно, придет к выводу о необходимости расходования большего количества ресурсов.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские вооруженные силы внезапным броском в российскую Курскую область сумели удивить весь мир, за несколько дней захватив больше территорий, чем россияне несколько месяцев. Об этом пишет "Washington Post".
Новости